Гравці на пониження отримали $6 млрд паперового прибутку на ШІ-акціях — Channel NewsAsia

У США інвестори, які грали на зниження акцій neocloud-компаній та операторів дата-центрів, від початку жовтня отримали близько $6 млрд паперового прибутку. Розпродаж акцій спричинили побоювання, що фінансоване боргом розширення інфраструктури для штучного інтелекту стає нестійким, повідомляє Channel NewsAsia.

Високі ставки на зниження

За даними аналітичної компанії ORTEX, обсяг коротких позицій у CoreWeave, IREN, Nebius Group, Applied Digital та Core Scientific становив приблизно від 20% до 26% акцій цих компаній у вільному обігу.

Найбільший паперовий прибуток у жовтні отримали інвестори, які ставили на падіння акцій Nebius: $2,94 млрд. Водночас від початку 2026 року за такими позиціями вони мають паперовий збиток у $3,33 млрд. Частка коротких позицій у Nebius зросла до 20% акцій у вільному обігу з 15,4% на початку року.

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Падіння CoreWeave

Короткі позиції щодо CoreWeave становили 23,7% її акцій у вільному обігу проти 19,6% на початку жовтня та 22,7% на початку 2026 року. Від початку жовтня акції компанії впали майже на 30%, а гравці на пониження отримали на цих угодах близько $1,7 млрд паперового прибутку.

Інвестори, які відкрили короткі позиції щодо операторів дата-центрів IREN та Applied Digital, разом зафіксували понад $1,2 млрд паперового прибутку. У Core Scientific частка коротких позицій сягнула 23,1% акцій у вільному обігу, а паперовий прибуток гравців на пониження становив $115 млн. Загалом щодо п’яти компаній відкрито короткі позиції приблизно на $17 млрд, а запозичення їхніх акцій для таких операцій, за оцінкою ORTEX, залишається недорогим.

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