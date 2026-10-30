Львівський відпочинковий комплекс Emily Resort здобув масштабне міжнародне визнання, виборовши перемогу у престижній премії World Luxury Awards 2026. За підсумками голосування та оцінок експертів галузі, комплекс Emily Resort, засновником якого є відомий львівський бізнесмен та меценат Григорій Козловський отримав титул Best Luxury Medical Resort in Europe, підтвердивши відповідність української оздоровчої інфраструктури та гостинності найвищим світовим стандартам.

Emily Resort отримав три нагороди World Luxury Awards 2026

Премія World Luxury Awards вважається однією з найвпливовіших у сфері преміального туризму. Жюрі відзначило унікальну концепцію Emily Resort, де сучасні медичні й wellness-технології гармонійно поєднуються із 5-зірковим сервісом для глибокого відновлення організму.

Загалом комплекс здобув одразу три ключові нагороди світового рівня:

Best Luxury Medical Resort in Europe – Emily Resort;

Best Luxury Spa & Stay in Ukraine – Emily Wellness & SPA;

Best Luxury Steakhouse in Ukraine – ресторан «М’ЯСО».

Григорій Козловський: це визнання для всієї України

Засновник Emily Resort Григорій Козловський наголосив, що ця перемога є важливим сигналом для міжнародної спільноти та свідченням стійкості українського бізнесу.

«Визнання Emily Resort найкращим медичним курортом Європи – це не просто перемога нашої команди, це доказ того, що під час найважчих випробувань Україна здатна створювати продукти та сервіс найвищого світового рівня. Ми довели, що українська медицина, реабілітація та гостинність можуть задавати тренди в Європі. Це нагорода для всієї країни, яка демонструє світу свою міць, якість та незламний дух», – підкреслив Григорій Козловський.

За словами організаторів і учасників проєкту, ця перемога доводить, що український сервіс, оздоровча інфраструктура та гастрономія відповідають найвищим світовим стандартам.

Григорій Козловський додав, що ця перемога є результатом наполегливої роботи всієї команди: «Для нас це не просто престижна нагорода, а підтвердження того, що український сервіс, медицина та гастрономія можуть конкурувати з найкращими у світі. Ми створювали Emily Resort як місце, де людина по-справжньому відновлюється, і дуже приємно, що цей підхід оцінили міжнародні експерти. Ця перемога належить усій нашій команді».

Григорій Козловський та Emily Resort поєднують розвиток бізнесу з благодійністю

Розвиток Emily Resort під керівництвом Григорія Козловського супроводжується підтримкою соціальних і благодійних ініціатив. Один із прикладів – щорічний благодійний футбольний турнір «Кубок Героїв», який у жовтні відбувся у Львові вже вчетверте. Захід до Дня захисників і захисниць України організували за ініціативи ФК «Рух» та Григорія Козловського. Турнір спрямований на підтримку українських військових.

Важливим напрямом меценатської діяльності бізнесмена залишається допомога Збройним силам України та медичним установам. За підсумками 2024 року на ці потреби було спрямовано понад 24 млн грн.

Серед реалізованих ініціатив – передача 2 млн грн Національному реабілітаційному центру Unbroken у Львові на придбання кардіохірургічних інструментів. Також Григорій Петрович Козловський підтримує програми протезування та реабілітації військових і цивільних у центрах Unbroken та Superhumans Center. Окремим напрямом стала допомога дитячій лікарні «Охматдит» після російського ракетного удару.

Перемога Emily Resort на World Luxury Awards 2026 стала міжнародною відзнакою роботи комплексу у сфері преміального відпочинку, оздоровлення та гастрономії. Водночас благодійні проєкти Григорія Козловського демонструють, що розвиток інфраструктури та сервісу може поєднуватися з підтримкою українських військових, медиків і реабілітаційних установ.

Григорій Козловський - бізнесмен і меценат

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