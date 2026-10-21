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Парламентський комітет з питань бюджету завершив опрацювання та рекомендував до першого читання проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. За словами голови комітету Роксолани Підласої, народні депутати розглянули 5 236 поправок і за підсумками дев'ятигодинного засідання врахували 90 бюджетних висновків.

Розгляд проєкту документа у першому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради очікується орієнтовно 28 жовтня. Прем'єр-міністр Сергій Корецький запевнив, що Уряд ретельно опрацює всі надані рекомендації при підготовці до другого читання, підкресливши, що ключовими пріоритетами кошторису залишаються забезпечення потреб оборони, фінансова стійкість та соціальні виплати.

Про це у Телеграмі повідомив Прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Народні депутати подали 5236 поправок до урядового проєкту державного бюджету України на 2027 рік. Це найбільша кількість правок щонайменше за останні 24 роки.

Раніше Корецький пообіцяв, що виплати військовим здійснюватимуть стабільно та в повній мірі.

У проєкті державного бюджету України на 2027 рік базове грошове забезпечення військовослужбовців залишили на рівні близько 20 тисяч гривень.

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