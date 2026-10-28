Groww відкрила індійцям доступ до акцій США — CNBC

В Індії інвестиційна платформа Groww запустила для роздрібних інвесторів можливість торгувати американськими акціями. Компанія також надає доступ до біржових фондів і купівлі дробових часток акцій. За даними Groww, платформа охоплює понад 29% із 46 млн активних інвесторів країни, які користуються послугами фондових брокерів.

Як повідомляє CNBC, серед найпопулярніших компаній у перших користувачів сервісу Groww — Nvidia, SpaceX, Apple, Alphabet, Amazon, Micron і Meta. Загалом платформа відкрила доступ до понад 10 тис. американських акцій, ETF і дробових часток акцій. Раніше інвестиції на американському ринку та в ETF були переважно доступні заможнішим індійцям через міжнародні банки й компанії з управління капіталом.

Брокери розширюють пропозицію

Друга за розміром індійська торгова платформа Zerodha, частка якої серед активних клієнтів становить 15% за даними Національної фондової біржі Індії, проводить бета-тестування доступу до американських акцій. У компанії повідомили CNBC, що планують запустити сервіс протягом кількох тижнів.

Брокерська компанія Angel One має 6,7 млн активних роздрібних клієнтів. За даними CNBC, вона також нібито планує додати на своїй платформі торгівлю акціями США.

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Попит на технологічні компанії

Віцепрезидент із корпоративного розвитку Zerodha Сомнатх Мукерджі пояснив інтерес до американських активів слабшими результатами індійського фондового ринку, відсутністю великих місцевих компаній у сфері штучного інтелекту та послабленням рупії щодо долара. За його словами, інвестори також прагнуть тримати частину портфеля в іншій валюті.

Індійський індекс Nifty 50 від початку року втратив майже 13%, тоді як S&P 500 зріс більш ніж на 12%. У серпні резиденти Індії переказали за кордон понад $321 млн для інвестицій в акції та боргові інструменти — на 111% більше, ніж роком раніше, свідчать дані центрального банку країни. За фінансовий рік, що завершився в березні 2026 року, такі перекази становили $2,6 млрд.

Представниця Anand Rathi Shares & Stock Brokers Танві Канчан зазначила, що інвестиції тепер формують близько 11,7% усіх закордонних переказів індійців проти 5,8% роком раніше.

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