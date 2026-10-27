Компанія Guidewire оголосила про придбання у Великій Британії лондонського розробника страхових ШІ-рішень hyperexponential за 1,7 млрд доларів готівкою. Угода також передбачає виплату до 400 млн доларів додатково, якщо hyperexponential виконає цільові показники доходу, повідомляє Channel NewsAsia.

Програмне забезпечення для страхування

hyperexponential розробляє інструменти на основі штучного інтелекту для андеррайтингу та ціноутворення у сфері комерційного страхування майна й відповідальності. За заявою Guidewire, після завершення угоди ШІ-агенти зможуть працювати разом з андеррайтерами, допомагаючи оцінювати ризики, визначати ціни та ухвалювати рішення.

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Фінансування та строки

Guidewire планує профінансувати придбання за рахунок 1 млрд доларів нових строкових кредитів від Bank of America і Citibank, а також власних грошових коштів. Закриття угоди очікується у другому кварталі 2027 фінансового року Guidewire. Компанія заявила, що придбання не вплине на її прогноз на перший квартал.

Програмним забезпеченням Guidewire користуються понад 570 страховиків майна та відповідальності у 44 країнах.

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