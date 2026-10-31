Hanwha збудує корабель для ВМС США за $269 млн — Korea Herald

Американська дочірня компанія південнокорейської Hanwha Aerospace — Hanwha Defense USA — отримала контракт на 269 млн доларів на будівництво середнього десантного корабля для ВМС США та Корпусу морської піхоти США. Судно збудують на верфі Philly Shipyard у штаті Пенсильванія.

Як повідомляє Korea Herald, компанію обрала американська морська сервісна компанія Tote Services. Угода передбачає будівництво одного середнього десантного корабля типу LSM та опцію на спорудження ще трьох суден.

Перше замовлення для ВМС США

Це перше замовлення Hanwha Group на будівництво нового корабля для ВМС США після придбання Philly Shipyard у 2024 році. За даними Tote Services, будівництво планують розпочати в четвертому кварталі 2027 року.

Контракт оформили через Tote Services, яку ВМС США в липні обрали менеджером програми будівництва суден вартістю 2,2 млрд доларів. У межах цієї моделі флот доручає спеціалізованій компанії добір верфей і нагляд за будівництвом замість прямого укладання контрактів з окремими суднобудівниками.

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Програма до восьми суден

Tote Services повідомила, що обрала Hanwha Defense USA за результатами конкурсного відбору, розпочатого в липні. Серед причин компанія назвала конкурентну ціну та згоду Hanwha на умови контракту.

Tote Services управлятиме будівництвом до восьми десантних кораблів у межах початкового контракту з ВМС США. Поставку першого судна очікують у 2030 році. Президент і генеральний директор Hanwha Defense USA Майкл Коултер заявив, що після придбання верфі група інвестувала в персонал і технології для будівництва кораблів для ВМС США та інших федеральних замовників.

Hanwha Defense USA також планує придбати 60% акцій Philly Shipyard, які належать Hanwha Systems, щоб посилити свою роль у суднобудівному бізнесі групи у США.

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