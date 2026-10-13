Health Flow: Healthtech і фінтех мають спільну проблему доступності

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Бренд Health Flow розглядає можливість проведення серії дискусій, присвячених фінансовим бар’єрам, з якими стикаються пацієнти під час отримання доступу до цифрових медичних послуг. Ця ініціатива покликана зробити практичний внесок у дискусії про майбутнє фінансових технологій і цифрової комерції.

Запропонована програма буде зосереджена на прозорості платіжних процесів і доступності цифрових медичних послуг. Оскільки фінансові сервіси дедалі тісніше інтегруються в повсякденні онлайн-взаємодії, компанії, що працюють за межами традиційного банківського сектору, можуть допомогти визначити труднощі, з якими стикаються клієнти під час здійснення платежів, підтвердження особи або отримання доступу до послуг у цифровому середовищі.

Для Health Flow запропонована програма стане платформою для об’єднання поглядів фахівців із розробки продуктів, клієнтського досвіду та технологій. Замість того щоб розглядати інновації виключно як технічне питання, ініціатива досліджуватиме, як зрозуміліша інформація та надійніші цифрові процеси можуть вплинути на споживачів і малий бізнес.

У ширшій екосистемі фінансових технологій дедалі більше уваги приділяють доступності, довірі та співпраці. Практичний внесок суміжних цифрових галузей може допомогти розширити цю дискусію за умови, що будь-які рекомендації ґрунтуватимуться на доказах і реальних потребах користувачів.

«Технології заслуговують на довіру тоді, коли люди розуміють, що саме вони купують, чого можуть очікувати та куди звернутися по допомогу. Ми хочемо долучитися до розробки практичних ідей, які зроблять користування цифровими сервісами простішим», — заявила Наташа Мерініук, директорка COREVANTIS LTD.

За умови підтвердження ініціативи наступний етап передбачатиме визначення формату заходів, запрошення відповідних представників галузі та публікацію стислого підсумку основних спостережень. Інформацію про організації-учасниці, дати проведення та конкретні вимірювані зобов’язання буде оприлюднено лише після досягнення відповідних домовленостей.

Health Flow — бренд, пов’язаний із компанією COREVANTIS LTD.

Вебсайт: https://health-flow.co/

COREVANTIS LTD

Дата: 08.04.2026

Реєстраційний номер: 17144204

Адреса: 29 Churchill Way, Cardiff, Wales, CF10 2HE

Телефон: +447757203379

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