HSBC планує запустити інститут ШІ в Гонконгу у 2027 році — Channel NewsAsia

Банк HSBC планує запустити інститут штучного інтелекту та новітніх технологій у Гонконгу, Китай, у першому кварталі 2027 року. Про це генеральний директор банку Жорж Ельхедері заявив на заході Hong Kong Fintech Week, повідомляє Channel NewsAsia.

Партнерство з університетом

Ключовим академічним партнером нового підрозділу стане Гонконзький університет науки і технологій. Кількість працівників майбутнього інституту Ельхедері не уточнив.

За його словами, після готовності майданчика центр перенесуть до Північної метрополії Гонконгу — масштабного проєкту розвитку території поблизу кордону з Китаєм.

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Розвиток ШІ в регіоні

Рішення HSBC стало продовженням його ініціативи в Сінгапурі: у липні банк повідомив, що найме понад 100 фахівців зі штучного інтелекту для тамтешнього центру ШІ. HSBC також запроваджує навчання з використання ШІ для приблизно 200 тисяч працівників у всьому світі. У Гонконгу банк має близько 28 тисяч співробітників.

Очільник грошового регулятора Гонконгу Едді Юе на конференції заявив, що близько 80% банків міста вже використовують ШІ або генеративний ШІ. Регулятор також планує запустити проєкт SAGE для підтримки застосування ШІ-агентів у фінансовій сфері та формування механізмів управління пов’язаними ризиками.

Юе повідомив, що регулятор створить міжгалузеву експертну групу для тестування застосунків ШІ-агентів і їхньої сумісності. Також планується обговорити підходи до управління, підзвітності, реєстру надійних агентів і можливого стандарту перевірки таких систем.

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