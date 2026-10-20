Hyundai Rotem придбала оборонний підрозділ Hyundai WIA за 358,4 млрд вон — Korea Herald

Hyundai Rotem придбала оборонний підрозділ Hyundai WIA за 358,4 млрд вон, або $269,9 млн. Угода об’єднує в Hyundai Rotem виробництво основного бойового танка K2 Black Panther та його 120-міліметрової основної гармати, повідомляє Korea Herald.

Виробництво гармати

Раніше Hyundai Rotem виробляла танк K2, тоді як Hyundai WIA постачала для нього 120-міліметрову основну гармату. Придбання дає Hyundai Rotem більший контроль над розробкою та виробництвом K2 — від танкової платформи до систем вогневої могутності.

Представник Hyundai Rotem заявив, що головною перевагою стане тісніша технічна співпраця щодо ствола гармати — ключового компонента вогневої могутності танка. Вогнева могутність є однією з трьох основних характеристик танка поряд із мобільністю та захистом.

Компанія розраховує, що об’єднання розробки й виробництва допоможе зменшити координаційні бар’єри, а також витрати на дослідження, розробку й виготовлення. Hyundai Rotem заявила, що угода має посилити її цінову конкурентоспроможність та збільшити частку локалізованих компонентів в експортних замовленнях.

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Локалізація для експорту

Деталі локалізації виробництва для експортних контрактів компанія планує визначити після придбання. Представник Hyundai Rotem додав, що рішень про будівництво закордонних заводів наразі не ухвалювали.

Покупці в Польщі, Румунії та країнах Близького Сходу дедалі частіше вимагають місцевого виробництва, передачі технологій і можливостей технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту техніки. Hyundai Rotem уже має партнерство з польською державною оборонною компанією Bumar-Labedy для спільного виробництва адаптованих танків K2PL і ремонтно-евакуаційних машин. Угода передбачає використання польських компонентів та участь місцевих інженерів у сервісному обслуговуванні.

Аналітик BNK Securities Лі Сан Хьон прогнозує, що без урахування 30–35% оборонних продажів Hyundai WIA, які вже припадали на Hyundai Rotem, чистий виторг компанії може зрости приблизно на 300 млрд вон, а операційний прибуток — приблизно на 50 млрд вон.

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