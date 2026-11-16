Штучний інтелект (AI) кардинально трансформував глобальний бізнес. Тепер його модель більше покладається на автоматизацію і аналіз даних та дедалі менше залежить від людського фактора. Ключове — ця еволюція продовжується з неймовірною швидкістю, і пік впровадження технологій у нас ще попереду.

Компаніям, які хочуть працювати на результат і бути конкурентними, треба встигати за інноваціями. Це також стосується і спеціалістів у будь-якій сфері. Оскільки AI — це небувалий виклик для ринку праці та економіки загалом.

Про плинність цих процесів та про те, як до них адаптуватися компаніям і фахівцям в інтерв'ю UA.News розповів Євген Бєлобров, Product Owner у SMART business — міжнародній IT-компанії, що спеціалізується на цифровізації та автоматизації бізнесу, зокрема на рішеннях CRM, ERP, HCM/LMS, Microsoft-технологіях та штучному інтелекті.

Євген безпосередньо працює з IT-продуктами для корпоративного сектору й добре знає, що відбувається на перетині бізнесу, технологій та штучного інтелекту. Інтерв’ю відбулося в межах циклу розмов із членами бізнес-клубу Nota Bene.

Про компанію та її спеціалізацію



Наша компанія — українська. Зараз маємо офіс у Польщі та працюємо під брендом SMART business. Ми понад 17 років на ринку IT: співпрацюємо як із великими українськими компаніями, так і з європейськими.

Цей шлях розпочався задовго до повномасштабного вторгнення. Компанія завжди була орієнтована на світові ринки. У нас є офіси в Польщі, Грузії та Азербайджані — з цими країнами ми активно співпрацюємо.

SMART business має офіційний статус партнера Microsoft та 6 офіційних десигнацій. Що це означає? Microsoft продає ліцензії та цифрові рішення через партнерів. Усе, що стосується впровадження програмних продуктів Microsoft, виконують сертифіковані партнери. Для цього ми проходимо сертифікацію, складаємо відповідні іспити та підтверджуємо відзнаки

Наші спеціалісти регулярно підтверджують свою кваліфікацію, зокрема у сфері штучного інтелекту, AI-інфраструктури, кібербезпеки тощо. Це засвідчує наш статус сертифікованого партнера Microsoft.

Фокус компанії — впровадження ERP-рішень, тобто систем для автоматизації управління ресурсами підприємства. Це можуть бути фінанси, бухгалтерський облік, логістика, склад та інші пов’язані процеси; CRM-рішення — це системи для управління взаємодією з клієнтами та побудови відносин із ними. Окремий напрям — HR-рішення. Саме його зараз я представляю.

Як з’явився HR-продукт



Я досить давно співпрацюю з компанією — цього року виповнюється 11 років. Починав як спеціаліст із впровадження CRM-рішень. Згодом, коли власники компанії змінили стратегію, ми побачили, що потрібно переходити до продуктового напряму: не лише впроваджувати рішення Microsoft, а й пропонувати клієнтам готові продукти під конкретні завдання та потреби.

Так виникла ініціатива створити продукт для автоматизації HR-процесів — усього, що пов’язано з підбором, адаптацією, навчанням, розвитком та оцінюванням персоналу. У великих компаніях ці процеси потребують багато людських ресурсів.

Я працюю за цим напрямом близько семи років. За цей час вивчив основні принципи побудови HR-процесів, їхню структуру та логіку, щоб спілкуватися з HR-директорами компаній на одному рівні й розуміти виклики, які перед ними стоять.

Звісно, зараз нас не обходить стороною і штучний інтелект. Ми додаємо певні AI-сценарії до вже наявного продукту, підсилюючи його можливості, і пропонуємо клієнтам рішення на основі штучного інтелекту.

Для кого призначений HR-продукт



Це переважно середній та великий бізнес. Виклики в управлінні персоналом набагато очевидніші, коли в компанії працює 500 або 1000 людей.

Найбільший клієнт нашого HR-продукту — «Нова пошта». Там працює понад 35 тисяч співробітників, і близько 25 тисяч щомісяця користуються порталом, який ми розробили. Через нього вони проходять онбординг, навчаються, подають заявки тощо.

Це саме ті процеси та завдання, які постають перед кожною великою компанією. Коли бізнес досягає такого масштабу, технічно неможливо особисто комунікувати з кожним співробітником у кожному відділенні та регіоні.

Усе об’єднується в окремі структурні одиниці. Наприклад, у відділенні «Нової пошти» є керівник та персонал, і всі HR-процеси відбуваються всередині цієї структури.

Водночас компанія хоче, щоб стандарти, рівень знань і компетенції співробітників залишалися на високому рівні. Для підтримання цього якраз і потрібен продукт Smart SMS, яким я займаюся.

Чому цей продукт актуальний



Багато компаній почали активно впроваджувати такі рішення, адже в HR стрімко настала ера рескілінгу та апскілінгу — перенавчання співробітників та підвищення рівня їхніх навичок.

Це потрібно робити швидко та зручно, маючи можливість охопити кожного співробітника. Якщо в компанії немає такого інструменту, вона починає його шукати.

Ми надаємо не просто портал для навчання — це лише окремий модуль системи. Загалом ми систематизуємо поняття профілю співробітника: описуємо, якими навичками та компетенціями він має володіти, а також які вимоги ставляться до конкретної посади.

Система дозволяє це оцифрувати та перетворити на зрозумілу стратегію й концепцію. Інформація більше не зберігається у Word-документах або лише в головах людей, які цим займаються. Вона стає системою, якою можна керувати. Коли все оцифровано, можна легко порівняти вимоги до навичок і компетенцій із реальними навичками працівників. Після цього значно простіше будувати плани розвитку.

Ми рухаємося послідовно за HR-процесом: оцінюємо співробітника, визначаємо прогалини, а потім формуємо план розвитку. Це може бути електронний курс на платформі, зовнішній тренінг або інші формати навчання.

Також у системі є сегментація спеціалістів. У HR-методології існує підхід Nine Box Matrix — матриця з дев’яти сегментів.

На одній осі оцінюється рівень компетенцій, на іншій — виконання KPI, тобто ключових показників ефективності.

Ми оцінюємо співробітників за компетенціями та навичками, аналізуємо KPI й можемо визначити, до якого сегмента належить той чи інший працівник: наприклад, до категорії «зірок», стабільних співробітників або тих, хто потребує додаткової уваги.

Таким чином, стає можливим ефективно керувати великою кількістю персоналу. Не реагувати на проблеми постфактум, а планувати розвиток.

З’являється нова технологія — наприклад, AI. Ми перебудовуємо профілі компетенцій, формуємо навчальні модулі, призначаємо їх співробітникам і запускаємо процес рескілінгу, щоб відповідати сучасним вимогам, які дуже динамічно змінюються.

Мій основний меседж — дати великим компаніям інструмент, за допомогою якого вони можуть усім цим керувати.

Один із наших клієнтів — авіакомпанія SkyUp. Частину літаків вони встигли перемістити, і зараз ці літаки виконують рейси для інших авіакомпаній у кількох країнах. Це також виклик: є централізований HR-підрозділ, але підрозділи компанії розташовані в різних країнах, а люди працюють у різних юрисдикціях.

Тому потрібно підтримувати єдині стандарти та постійний зворотний зв’язок. Наш продукт допомагає і в цьому. Ми налаштували архітектуру так, щоб в одній системі можна було мати кілька юридичних осіб в одній країні, до яких прив’язані відповідні співробітники.

Основне завдання продукту — дати HR-команді інструмент, який дозволяє дотягнутися до кожного співробітника та залучити його до HR-процесів. Керівник також отримує інструменти для роботи зі своїм працівником: може створити план розвитку, поставити цілі, провести оцінювання компетенцій тощо. І, звичайно, це економія часу.

У нас є приклад невеликої компанії — до 300 співробітників. Головний офіс у них у Києві, але працівники також працюють у Дубаї та Швейцарії.

Наприклад, для постановки цілей співробітникам, їх розподілу та погодження весь процес займав два місяці, тому що все робили в Excel. Файли надсилали на погодження, вносили правки, потім зводили інформацію та кілька разів її перевіряли через людський фактор. Система це автоматизує.



AI в рекрутингу



Ще один приклад — рекрутинг. Це стандартний процес у кожній компанії. Звичайно, чим швидше ми опрацьовуємо кандидата, тим краще.

Зараз у рекрутингу ми вже маємо стандартний модуль оцінювання за допомогою AI. Кожне резюме, яке надходить до компанії, оцінюється штучним інтелектом. Але це не просто загальна оцінка профілю.

Якщо ви просто дасте резюме ChatGPT або Claude, вони також сформують певний опис профілю. А в нашій системі є детальний опис посади з усіма вимогами до компетенцій і навичок.

AI порівнює резюме саме з цим профілем посади та визначає, наскільки конкретний кандидат їй відповідає. Якщо не відповідає, система може запропонувати інші посади, які краще підходять цьому кандидату.

Це суттєво зменшує рутинну роботу під час обробки великої кількості кандидатів. Для великих компаній, де щомісяця проходять тисячі кандидатів, надзвичайно важливо не втратити серед цього потоку цінного спеціаліста та вчасно з ним зв’язатися.

Тому ми вже впроваджуємо практичні компоненти AI.

Як AI змінює саму IT-компанію



Виклики трансформації постали і перед нами, як перед IT-компанією. Ми змінюємо власний процес розробки так, щоб активно використовувати AI та створювати нові функціональні модулі за його допомогою.

Ми оптимізуємо значну частину процесів і хочемо зменшити вартість впровадження завдяки AI. Додаємо цінність функціоналу, але водночас хочемо зробити продукт доступнішим для більшої кількості компаній.

Об’єктивно, HR-підрозділ не завжди є пріоритетом для власників бізнесу. Лише коли вони розуміють, наскільки важливо працювати з персоналом, HR отримує відповідну увагу та бюджет.

Фінансування — чутлива тема для HR-підрозділів. Тому ми хочемо, щоб наше рішення було доступним для великих компаній.

Як AI впливає на роботу великих компаній



Тут є кілька аспектів. Якщо подивитися на результати досліджень, компанії досі перебувають на етапі впровадження AI. Навіть багато великих європейських компаній лише проходять цей етап. Чіткого алгоритму, за яким усі компанії автоматизують певні процеси, поки немає.

Одними з перших активно застосовувати AI почали IT-компанії, оскільки тут є прямий вплив. Штучний інтелект дозволяє дуже швидко та якісно писати код. Це одна з тих сфер, де його можливості особливо очевидні.

Водночас є ще один аспект: навіть якщо компанія офіційно не впровадила AI, її співробітники вже можуть ним користуватися. Керівництво може просто не знати про це або ще не надати корпоративні ліцензії.

Є великий інтерес до цієї теми. Співробітники самі починають використовувати AI, розуміючи, що така навичка поступово стає обов’язковою.

Це можна порівняти з початком масового використання комп’ютерів. Колись знання Word та Excel обов’язково зазначали в резюме. Сьогодні цього вже майже ніхто не пише, тому що це стало базовою навичкою.

Те саме зараз відбувається з AI: співробітники починають його активно використовувати, а компанії не завжди встигають за цим процесом.

Що робити компаніям, якщо співробітники самостійно використовують AI



Компанія має очолити цей процес. Якщо співробітник використовує AI у власних цілях, повністю контролювати це неможливо. Але вже є випадки витоку конфіденційної та комерційної інформації, а також розголошення даних клієнтів.

Багато таких ситуацій пов’язані з використанням безкоштовних версій сервісів, умови яких передбачають застосування введеної користувачем інформації для вдосконалення моделей. Співробітники мають знати ці ризики.

Тому компанії повинні навчати працівників і чітко пояснювати, яку інформацію не можна передавати стороннім AI-сервісам.

Водночас постає питання: які саме ліцензії надавати співробітникам? Ліцензійна складова теж має значення. Якщо ліцензія коштує, наприклад, 20 євро на місяць, для компанії зі 100 або 1000 співробітниками це вже суттєвий бюджет.

Щодо вимоги вміти створювати AI-агентів. У фінансовій та інших сферах фахівцям кажуть: «Ви маєте стати ефективнішими». І працівник опиняється під тиском: з одного боку, розуміє, що без AI вже складно, а з іншого — постає питання, чи готовий він інвестувати у власні знання, чи дає компанія необхідне навчання та ліцензії.

Якщо цього не відбувається, можуть виникати ситуації, коли люди звільняються та забирають із собою AI-агентів, яких вони налаштували. Причому ці агенти можуть бути побудовані на документах компанії, її методології продажів та інших внутрішніх даних.

Тому компанія має визначитися, чи хоче вона, щоб ці інструменти залишалися частиною її корпоративної системи.

Якщо так, співробітників потрібно навчати, оцінювати їхні навички, надавати ліцензії та чітко визначати використання AI як частину посадових обов’язків.

На мій погляд, компанії поки що відстають у процесі оцифрування завдань для кожного співробітника. Йдеться про профіль посади та конкретні завдання, які вона передбачає.

Поки що я не чув про компанію — ні в Україні, ні в Європі, — яка б повністю оцифрувала такі профілі й визначила, які завдання вже можна виконувати за допомогою штучного інтелекту та пришвидшити їх.



Корпоративні AI-системи



Великі компанії не хочуть передавати свої дані зовнішнім AI-моделям. Тому перед великим бізнесом і технологічними вендорами постає питання: як створити моделі, які за якістю відповідають провідним рішенням, але при цьому працюють усередині корпоративного контуру.

Такі можливості, зокрема, надає Microsoft.

Microsoft розробила екосистему Copilot, у якій використовуються різні моделі, зокрема від OpenAI та інших розробників. Вона дозволяє створювати агентів у межах захищеної корпоративної екосистеми. У такому випадку співробітники розуміють: документи, які вони передають агентам, залишаються всередині корпоративного контуру.

Так, IT-гіганти реагують на виклик необхідності використовувати сторонні AI-інструменти.

Microsoft також дозволяє розгортати AI-моделі в корпоративному середовищі та будувати технічну взаємодію з іншими системами.

Як створюються конкретні IT-продукти



Візьмемо, наприклад, рекрутинг. Є певна методологія та вимоги рекрутерів. Вони хочуть мати базу кандидатів, щоб резюме автоматично надходили з сайтів пошуку роботи до системи. Хочуть залишати коментарі, робити позначки тощо.

Так формуються бізнес-вимоги — тобто те, які функції має виконувати продукт.

Далі вони конвертуються у технічні вимоги. Умовно кажучи, бізнес описує, які функції йому потрібні, а технічна команда визначає, якими елементами системи та серверної інфраструктури це реалізувати. Так формується рішення.

Зараз цей процес значно прискорився завдяки AI.

Ми будуємо готові рішення та надбудовуємо їх над уже існуючими продуктами. Раніше ми створювали макети користувацького інтерфейсу, показували їх клієнтам і запитували: «Так виглядатиме ця сторінка. Вам підходить?» Клієнти давали зворотний зв’язок, після чого ми вносили зміни.

Зараз за допомогою AI ми можемо створювати макети, які повністю клікаються та використовують реальні дані. Це дозволяє значно скоротити цикл розробки — на багато ітерацій, днів і навіть місяців.

Звичайно, щоб перебудувати цей процес, потрібно виконати значний обсяг підготовчої роботи. Але в результаті ми можемо швидше створювати новий функціонал.



Як AI впливає на ринок праці



Щодо впливу AI на ринок праці, останнє, що я чув із цього приводу, — дискусії в Європейському Союзі щодо можливого оподаткування використання штучного інтелекту, якщо він замінює працю співробітників.

Це свідчить про те, що вплив уже став очевидним і процеси, пов’язані з AI, привертають увагу державного регулювання.

Заміна певних функцій відбудеться, і це вплине на кількість працівників. Якщо взяти середньостатистичну компанію, їй потенційно буде потрібно менше співробітників, оскільки рутинні дії, які займають багато часу, виконуватимуться за допомогою AI.

Але я не вважаю, що штучний інтелект повністю замінить людей.

Я поки що не бачив систем, у яких AI повністю самостійно ухвалює рішення, а це ключове. Водночас трансформація робочої сили точно відбуватиметься. Треба розуміти, що цей процес може йти хвилями: певний час відбуватимуться скорочення, а потім з’являтимуться нові спеціалісти та нові професії.

Ми можемо бачити подібні процеси у великих технологічних компаніях. Спочатку вони скорочують значну кількість працівників, зокрема завдяки автоматизації, а потім починають наймати спеціалістів із новими компетенціями.

Є й інший аспект: у складних завданнях використання AI вже зараз може коштувати дорожче, ніж робота людини. Тому компанії порівнюватимуть: найняти співробітника чи використати AI — і скільки коштуватиме кожен варіант.



Як змінюватиметься ринок професій, пов’язаних з AI



Дуже динамічно. Я навіть не беруся робити прогнози, тому що спектр завдань, які виконує AI, змінюється настільки швидко, що важко уявити, яким він буде навіть через рік.

Якщо раніше ми могли прогнозувати, як зміниться CRM або підходи до продажів за п’ять років, то зараз складно сказати, що буде через рік. Моделі виходять майже щомісяця, і кожна нова версія може давати значний стрибок у можливостях.

Звичайно, експоненційне зростання не триватиме вічно — зрештою, воно сповільниться. Але до цього моменту ми матимемо значну турбулентність. Деякі професії трансформуватимуться, частина людей може бути скорочена, водночас можуть з’явитися нові професії.

Наприклад, у сервісному бізнесі з’являтимуться нові ролі, оскільки не всі завдання можна замінити штучним інтелектом.

Я не дуже вірю, що людям масово подобатиметься спілкуватися зі штучним інтелектом у чаті або голосом. Для вирішення окремих питань у великому кол-центрі це може бути ефективно. Але, наприклад, коли йдеться про прості побутові покупки чи замовлення піци, люди можуть хотіти зберегти живе спілкування.

Все зрештою збалансується. Десь AI буде актуальним, десь з’являться нові рішення, а десь його застосування буде обмеженим. Але його потрібно використовувати.

Я виробив для себе звичку застосовувати AI щодня. Використовую його в роботі, у власному бренді, під час створення професійного продукту, для особистих завдань, самоосвіти та розвитку. Інколи просто взаємодію у чаті, інколи використовую вже готових агентів або за допомогою AI пишу код.

Наприклад, можу створити агента, який відповідає на юридичні запитання. Якщо мені надходить договір або страховий документ, я завантажую його та прошу показати основні ризики. Раніше для такого аналізу я звертався б до юриста. Зараз базовий аналіз можу зробити сам.

Я спілкувався з різними юридичними компаніями та запитував, як вони використовують AI. Деякі відповідали: «Ми його не використовуємо, для нас це поки далека історія». Мені це здається дивним.

Ще у 2015 році я брав участь у хакатоні, де ми створювали систему штучного інтелекту, яка розпізнавала шоколадні батончики Roshen на полицях. Тоді це здавалося надзвичайно складною технологією. Зараз — 2026 рік, і можливості AI зовсім інші.

Я можу сформулювати запит будь-якою мовою — українською, польською чи англійською — і отримати відповідь. З перекладом сьогодні також практично немає проблем. Те саме стосується юридичних завдань: підготувати запит, знайти необхідну інформацію, сформувати документ або проаналізувати його.

Тому ринок точно трансформуватиметься. Чи варто через це постійно хвилюватися? Думаю, що ні. Потрібно просто виробити звичку використовувати AI. Тоді людина починає бачити, як саме може застосувати його у своїй професії.

Наприклад, можна бути не просто маркетологом, а маркетологом, який використовує трьох AI-агентів: один генерує ідеї для контенту, другий перевіряє та редагує тексти, третій аналізує статистику з Instagram і допомагає робити висновки. Хто буде більш конкурентним на ринку праці — такий спеціаліст чи людина, яка називає себе SMM-менеджером і припускає, що треба публікувати певні пости?

AI підсилює спеціалістів, які мислять системно та проактивно. Фахівці, які за допомогою штучного інтелекту можуть побудувати та відстежувати стратегію, отримають додаткову конкурентну перевагу.

Наприклад, маркетолог може не просто створювати контент, а за допомогою AI аналізувати результати рекламних кампаній, формувати контент-план і на основі накопичених даних вибудовувати стратегію.

Я спілкуюся з багатьма підприємцями та власниками бізнесу, які кажуть: «Я сам створюю агентів. Я хочу оцифрувати весь свій бізнес». Виникає питання: чи буде такий власник співпрацювати з людиною, яка не вміє працювати з AI-агентами, не знає, як ставити їм завдання та аналізувати результати? Думаю, що ні.

Власники компаній завжди транслюють на бізнес власний підхід і бачення стратегії. Тому на практиці багато людей можуть втратити роботу або їхні функції дуже швидко трансформуються.

Хоча опір, як завжди, буде. Це нормальна реакція на будь-які зміни. На жаль, для людей і для суспільства загалом це дуже швидка трансформація. А люди не люблять швидких змін.

Я займаюся автоматизацією вже близько 20 років і бачив такі процеси раніше. Хтось писав заявки на папері, а потім потрібно було пересадити ці процеси в інформаційну систему. Опір був величезний. Люди заперечували: «Мені не треба. Я звик до Excel-таблиці, можу там усе розфарбувати різними кольорами». Об’єктивно, люди не завжди вміють швидко змінювати свої звички.

У багатьох, і в мене також, періодично виникає те, що американці називають fear of missed opportunities — страх пропущених можливостей. Це відчуття, коли здається, що хтось уже створює AI-агента, а ти ще цього не робиш, і раптом щось важливе відбудеться без тебе. Такий страх є у багатьох. Я завжди кажу: «Вас не обов’язково звільнять. Ваша робота просто трансформується».

На всіх своїх публічних виступах я намагаюся транслювати спокій. Потрібно просто послідовно трансформуватися, починати з базових кроків, а не лякати людей. Коли людину лякають, природна реакція — завмерти: «Може, нічого не робитиму, раптом усе минеться».

Але вже зрозуміло: AI нікуди не зникне. Він стає частиною нашого життя. Тому потрібен спокійний і послідовний підхід: поступово застосовувати AI та думати, як саме він може допомогти у твоїй роботі.

Мені подобається цей підхід і в особистих завданнях. Коли я знімаю з себе певну рутину та тривогу щодо якихось завдань, мені просто спокійніше жити.

Наприклад, мені потрібно швидко відповісти на запит із податкової. Я можу зробити це значно швидше, отримати потрібну інформацію та заспокоїтися. Не потрібно тижнями думати, як написати листа або до кого звернутися за консультацією.

Так само це працює і в бізнесі. Ви швидше вирішуєте завдання, і ваша робота стає спокійнішою та плавнішою. Звільняється ресурс для творчості. У будь-якій професії — маркетолога, менеджера з продажів чи спеціаліста служби підтримки — є простір для творчості. Коли людина повністю завантажена рутиною, такого простору просто не залишається.

Я намагаюся автоматизувати все, що можу. Наприклад, за допомогою ChatGPT створив розширення для браузера, яке автоматично натискає кнопки замість мене.

Мені потрібно, наприклад, відправити запрошення потенційному клієнту. Автоматизація дозволяє не витрачати на це години. Я можу піти випити кави або подумати над тим, що нового зробити в продукті, як краще поспілкуватися з клієнтами. Тобто з’являється простір для творчості.

Нові рішення у комунікації з клієнтами



Бізнес прискорюється, професії модифікуються. Водночас мені не подобається те, що відбувається в соціальних мережах. Дуже багато людей продають курси з AI, використовуючи тривогу та страх.

Вони кажуть: «Claude уже замінив маркетологів», «AI знищить цю професію» — а потім пропонують купити курс, щоб навчитися створювати креативи.

Водночас я дивлюся на стрічку Instagram і бачу, що частка креативів, створених за допомогою AI, у моєму інформаційному просторі все одно невелика. Чому? Люди вже починають втомлюватися від цього.

Спочатку цікаво побачити, наскільки AI може відтворити людський креатив. Але потім масово споживати такий контент люди не обов’язково захочуть.

Люди хочуть бачити людей у соціальних мережах. Не завжди хочуть бачити згенеровані зображення. Якщо це розважальний контент — наприклад, шматок піци, який ходить вулицями Києва, — це може бути цікаво. Але як масовий рекламний формат — не обов’язково.

Що це означає? Маркетологи та дизайнери залишаються потрібними.

Я, наприклад, користуюся Figma — інструментом, який також допомагає створювати креативи та інтерфейсні компоненти.

Зараз я можу придбати ліцензію і через AI сформулювати завдання: створити інтерфейс, який відповідає певним стандартам користувацького досвіду та заданій кольоровій гамі.

Таку задачу я можу вирішити приблизно за годину. Раніше дизайнер інтерфейсів витратив би на неї значно більше часу.

Чи зручно це? Так.Але я називаю результат чернеткою, а не кінцевим продуктом.

AI може підготувати чернетку, після чого її передають спеціалісту, який допрацьовує результат. Так само і з інтерфейсом: я можу створити прототип, показати його кінцевому користувачеві, дати йому можливість натиснути кнопки та отримати зворотний зв’язок. Користувач може сказати: «Тут незручно, тут незрозуміло, це потрібно допрацювати».

Ми впроваджуємо такі рішення у великих компаніях.

Для мене завжди було проблемою те, що впровадження CRM або LMS-системи може тривати пів року чи рік, і кінцевий користувач побачить інтерфейс лише через рік. Я завжди хотів показувати клієнту результат якомога раніше. Тому прототипування — це мій власний підхід як експерта до побудови рішень і комунікації з клієнтами. Зараз я можу створити такий прототип буквально за п’ять хвилин.

Як українські компанії працюють на ринку ЄС



Насамперед варто розвіяти міф: Європейський Союз — це не один ринок. Кожна країна — окремий ринок зі своїми правилами, підходами та особливостями побудови відносин і продажу рішень.

Не можна просто сказати, що компанія масштабується в ЄС. Насправді вона масштабується в конкретній країні або групі країн. І підходи там різні.

По-друге, українські компанії — точно конкурентоспроможні. Якщо розглядати наш продукт, то ми беремо участь у тендерах, проводимо презентації, спілкуємося з компаніями. Нині більше орієнтуємося на Польщу. У нас також є представництво в Іспанії. Працюємо з Великою Британією та іншими європейськими країнами. У Німеччині також проводимо маркетингові активності.

Ми конкурентоспроможні та готові постачати свої рішення. Питання лише в тому, чи готові локальні ринки працювати з нами.

У деяких країнах існує підхід, коли спочатку обирають місцеве рішення або місцеву компанію, а вже потім дивляться на інших постачальників.

Натомість значно допомагають міжнародні компанії, які вже працюють у кількох країнах. Для них питання локального провайдера IT-рішення вже не настільки критичне. Вони одразу дивляться на міжнародні компанії та рішення.

Тому працювати складно: у кожній країні потрібно вибудовувати бренд, брати участь у заходах, публікувати статті та проводити багато іншої маркетингової роботи.

Не можна просто приїхати, показати продукт — і його одразу куплять. Особливо це стосується B2B-сегмента. Тут відносини будуються роками. В Україні ми також маємо компанії, з якими роками проводили маркетингові активності, а контракт підписували лише через три роки. Так само працює і європейський ринок. Потрібно будувати відносини та бути помітним.

У деяких країнах потрібні місцеві представники, консультанти та менеджери з продажів.

Менталітет споживачів також має значення. Люди все одно продають людям. А побудова відносин — це насамперед комунікація.

Комунікація англійською чи іншою універсальною мовою може бути ефективною, але вона не завжди така ж тепла й близька, як спілкування рідною мовою.

Як сприймає консервативний європейський ринок інноваційні продукти



Є приклади, коли певна неінноваційність уже втомила ринок і поступово відходить. З’являється дедалі більше інноваційних продуктів.

Водночас є відверто застарілі сервіси, яким десятки років, і які не хочуть змінюватися навіть на ключових локальних ринках.

Тому з ними можна конкурувати. Це нормальна конкуренція, як і на будь-якому іншому ринку.

Як технології можуть допомогти компаніям заощаджувати



Зараз можна говорити про зменшення операційних витрат. Якщо ми справді починаємо використовувати штучний інтелект, він не обов’язково коштує дорого. Наприклад, ліцензія може коштувати близько 20 євро на співробітника щомісяця. Але якщо ми знаємо вартість робочого часу цього спеціаліста, можемо порахувати, скільки годин AI економить. Навіть якщо взяти лише дві години роботи спеціаліста, вартість ліцензії може окупитися, якщо рішення справді ефективно використовується. Тому економічний ефект може бути помітним уже з першого місяця.

Звичайно, не всюди є точна статистика, яка показує, скільки компанія заощадила або скільки додатково продала завдяки AI. Але потрібно дивитися на витрати. Що можна скоротити? А що, навпаки, можна збільшити?

Наприклад, сейлз-менеджер може зробити більше дзвінків, маркетолог — створити більше контенту, компанія — отримати більше охоплення, а виробництво — виконати більше операцій, тому що працівники не витрачають час на рутинні завдання.

Загалом ми говоримо про економію часу та грошей. У кожній компанії та кожній сфері ефективність вимірюється по-своєму, але потенційно вона може зростати.

Що відбувається на перетині бізнесу, технологій та штучного інтелекту



Я люблю слухати інтерв’ю Ілона Маска. Він припускає, що ми рухаємося до циклу, в якому гроші як такі можуть втратити своє значення. Виробництво та продаж товарів настільки автоматизуються й роботизуються, що людська праця перестане бути необхідною складовою цього циклу. Товарів буде достатньо для всіх, а гроші в нинішньому розумінні можуть перестати існувати. Це, мабуть, крайній сценарій.

Якщо взяти більш проміжний варіант, можна сказати, що частина процесів просто трансформується завдяки автоматизації. Ми зараз здебільшого говоримо про людські та сервісні професії. Але є ще галузі, де цикли й завдання також можуть суттєво здешевити сам процес виробництва.

Звичайно, залишатиметься питання ресурсів — нафти та інших матеріалів.

Я не настільки глибоко занурений у глобальну економіку, але вважаю, що зміни професій, компаній і принципів їхньої роботи будуть дуже значними.

Йдеться не про часткову зміну, а про серйозну трансформацію. Компанії повністю переглядатимуть організаційну структуру. Ми вже робимо це як IT-компанія: переглядаємо організаційну структуру та визначаємо, хто і що робить.

Наприклад, я як Product Owner тепер за допомогою AI та інструментів для розробки можу писати код. Тобто я частково виконую функції розробника, хоча моя основна роль залишається іншою.

У результаті виникатимуть змішані професії та функції, які повністю змінять ландшафт ринку праці. Це буде щось, до чого ми ще не звикли. І це точно призведе до певної турбулентності. Адже такі масштабні технологічні зміни зазвичай супроводжуються кризовими періодами та перебудовою ринку.

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