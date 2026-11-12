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Співзасновник Spilqa (spilqa.com) Афанасій Пількевич розповідає, коли краудфандинг може доповнити банківський кредит, як оцінити проєкт перед інвестуванням і яку платформу команда готує до запуску.

Афанасій Пількевич має понад 19 років досвіду у фінансах та інвестиціях. Близько 12 років працював в інвестиційно-девелоперському холдингу, де займався фінансами, фінансовими інструментами, діяльністю інвестиційних фондів і компаній з управління активами. Надалі працював у фінансово-юридичному структуруванні, організовував фінансування та продажі нерухомості, супроводжував угоди з активами, консультував українських девелоперів. Був членом наглядових рад інвестиційних фондів. Нині — співзасновник Spilqa. Компанія UAB Spilqa проходить процес авторизації в Банку Литви як постачальник краудфандингових послуг. Авторизацію ще не отримано, платформа поки не надає послуг.

В інтерв'ю UA.News Афанасій Пількевич розповів, з яких питань варто починати розмову про фінансування проєкту, коли банківського кредиту недостатньо, що має перевірити інвестор і як планується побудувати модель Spilqa. Далі — пряма мова.

З чого починається фінансування



Розмову про фінансування я починаю не з того, де взяти гроші, а з чотирьох запитань. Скільки коштів бракує? На що саме вони потрібні? Коли гроші потрібні і на який строк? І звідки проєкт їх поверне?

Останнє запитання — головне. Девелопер може повернути позику за рахунок продажу нерухомості — окремих приміщень або об'єкта в цілому, — доходу від оренди чи рефінансування. У кожного варіанта свої умови й ризики. Якщо джерело повернення незрозуміле, додатковий борг лише відкладає проблему.

Погоджений кредит — ще не гроші



Банківський кредит залишається основним і зазвичай найдешевшим джерелом для підготовленого проєкту. Але погоджений кредит ще не означає грошей на рахунку сьогодні.

Гарний приклад — публічно розкрита угода польської компанії INPRO з mBank у квітні 2025 року на будівництво житлового комплексу в Гданську. Щоб отримати перші кошти, девелопер мав підтвердити вже вкладені 30,3 млн злотих — землю й частину витрат — і підтвердити передпродажі на рівні 20% загальної корисної площі приміщень. Це умови конкретної угоди, а не ринковий стандарт. Але вони добре показують практичне питання: що девелопер має оплатити сам ще до того, як банк почне фінансувати.

Далі банк зазвичай видає кошти траншами — після підтвердження виконаних робіт. А підрядник може просити аванс. Або треба прокласти дороги й комунікації для всього містечка, тоді як кредит покриває лише першу чергу. Тому я раджу починати з календаря коштів: коли потрібно платити, коли гроші реально стануть доступними і звідки повертатиметься борг.

Ще одна поширена помилка — дивитися лише на ставку. Девелоперу важливо порахувати, скільки коштів фактично надійде на рахунок після комісій, які платежі доведеться зробити та в які дати. Рекламна ставка сама по собі цього не показує.

Де місце краудфандингу



Позиковий краудфандинг — це коли девелопер залучає позику не від одного банку, а від багатьох приватних інвесторів через регульовану платформу. Він може доповнювати банківський кредит або закривати окремий етап: придбання землі ще до банківського фінансування, підготовку проєкту, розрив до наступного траншу, рефінансування.

Для девелопера такі гроші зазвичай дорожчі за банківські. Зате не потрібно віддавати частку в проєкті, як у випадку з партнером, і можна залучати кошти під конкретне завдання. Це може бути цікаво невеликим і середнім девелоперам, компаніям, які виходять на новий ринок і ще не мають там кредитної історії, а іноді й великим гравцям, коли потрібно швидко профінансувати окремий етап.

Але дорожчі гроші виправдані лише тоді, коли проєкт здатен оплатити їхню повну вартість і повернути кошти. Якщо проєкт уже фінансує банк, варто перевірити, чи дозволяє кредитний договір додатковий борг і заставу та чи потрібна згода банку. І навіть зі згодою банку позика залишається боргом, а не власним капіталом девелопера.

Європейський регламент про краудфандинг охоплює пропозиції одного власника проєкту до 5 млн євро за 12 місяців. Для багатьох невеликих і середніх проєктів цього достатньо.

Як інвестувати в проєкти нерухомості через краудфандинг



Щоб долучитися до фінансування житлового комплексу, складу чи реконструкції комерційної будівлі, інвестор може профінансувати частину позики разом з іншими інвесторами. У позиковій моделі він стає кредитором компанії, яка реалізує проєкт. Договір визначає ставку, строк та порядок погашення. Право власності на нерухомість до інвестора не переходить.

Для інвестора це можливість розподілити кошти між кількома проєктами.

Що варто перевірити інвестору



Ми починаємо оцінку проєкту з джерела погашення. Спочатку з'ясовуємо, звідки позичальник планує повернути кошти й що станеться, якщо цей план не спрацює. Потім оцінюємо, чи відповідає ставка ризику. Інвестору варто поставити ті самі запитання перед рішенням.

Друге — забезпечення. Іпотека першої черги дає пріоритет перед іпотекодержателями наступних черг щодо цього майна. Фактичне повернення залежить також від вартості реалізації, витрат і застосовного порядку стягнення. Тому важлива не лише оцінка нерухомості, а й інші обтяження та те, наскільки легко її продати.

Третє — хто реалізує проєкт: досвід команди, завершені об'єкти, фінансовий стан компанії.

І четверте — ліквідність самої інвестиції. Позика надається на певний строк, і вийти з неї раніше може бути складно.

Це ризиковий інструмент. Повернення коштів не гарантоване, на такі інвестиції не поширюється система гарантування банківських вкладів, і інвестор може втратити частину або всі вкладені кошти. Тому важливо розподіляти вкладення між проєктами й не інвестувати гроші, втрата яких буде критичною.

Регламент передбачає й окремі механізми захисту. Зокрема, інвестори, які не мають статусу досвідчених за його правилами, мають чотири календарні дні, щоб відкликати свою пропозицію інвестувати без пояснення причин і штрафу.

Як планується модель Spilqa



Spilqa — платформа позикового краудфандингу для девелоперських проєктів, яка готується до запуску.

Стандартним забезпеченням плануємо іпотеку першої черги на вже наявну нерухомість — земельні ділянки, житлові чи комерційні об'єкти — на користь інвесторів. Порядок оформлення забезпечення та представництва інвесторів у разі стягнення визначатиметься документами конкретної угоди.

Перед розміщенням ми оцінюватимемо позичальника, бюджет і графік проєкту, джерело погашення та забезпечення. Результат плануємо представляти інвесторам у вигляді рейтингу ризику. Деталі методики можуть уточнюватися під час авторизації. Рейтинг допомагає оцінити ризик, але не гарантує повернення коштів. До рішення інвестор отримає документ із ключовою інформацією про пропозицію: хто залучає кошти, на що, на яких умовах позики, яке забезпечення і які основні ризики. Після початку роботи розкриватимемо статистику дефолтів за правилами регламенту.

Кошти не проходитимуть через рахунки самої платформи. Платежі плануємо організувати через ліцензовану установу електронних грошей (EMI). Така установа забезпечує платіжні операції та зобов'язана захищати отримані кошти клієнтів установленими законом способами. Інвестор матиме рахунок на своє ім'я, кошти резервуватимуться під час збору і спрямовуватимуться позичальнику після виконання умов. Цей захист не усуває ризику неповернення позики після її надання девелоперу.

Планована мінімальна сума інвестиції — €100. На мою думку, розмір першого внеску важливий і психологічно: з меншої суми простіше почати.

За запланованою моделлю основні комісії сплачуватиме девелопер. За запланованими умовами комісія за адміністрування боргу нараховуватиметься на прострочену суму. Інвестор сплачуватиме її лише після отримання від позичальника компенсаційних процентів або їх частини, у момент їх розподілу.

Ліцензія і чому Литва



12 жовтня наші юридичні радники повідомили, що подали заявку Spilqa на авторизацію до Банку Литви. Єдиний європейський режим для краудфандингу відносно молодий — він діє з листопада 2021 року. Авторизація в одній країні дозволяє після передбаченого повідомлення регулятора працювати в інших державах ЄС.

Литва для нас — перший ринок роботи, а не лише місце ліцензування. Тут уже сформувався зрілий ринок позикового краудфандингу. Станом на 11 листопада 2026 року в реєстрі Банку Литви було 17 ліцензованих постачальників краудфандингових послуг. За 2025 рік через литовських провайдерів залучили €379,4 млн фінансування — на 36,3% більше, ніж роком раніше. Тут є платіжні установи, консультанти, девелопери й інвестори, які вже знають цей інструмент, а сама країна відома цифровими державними послугами та відкритістю до фінтеху. Ми хочемо будувати тут партнерства й допомагати місцевим проєктам залучати фінансування.

Наступним ринком плануємо Польщу. Надалі розглядатимемо інші країни ЄС, зокрема Іспанію та Португалію, — у міру появи локальних партнерів, експертизи й достатньої кількості якісних проєктів.

Роботу розпочнемо після отримання авторизації. Її строки залежать від регулятора.

Українські девелопери та інвестори



Ми підтримуємо бізнес з українським корінням і плануємо приділяти особливу увагу потребам українських девелоперів та інвесторів. Водночас хочемо працювати з місцевими девелоперами, інвесторами й партнерами та переймати найкращі місцеві практики. Спільна мова полегшує спілкування, але рішення про фінансування ґрунтуватиметься на якості проєкту й перевірці ризиків.

Команда може мати завершені проєкти в Україні, а її нова компанія в ЄС — ще не мати місцевої кредитної історії. Це може ускладнити фінансування першого проєкту. Позиковий краудфандинг може доповнити банківське фінансування або покрити окремий етап. Під час оцінювання ми плануємо враховувати досвід команди, зокрема реалізовані в Україні проєкти, разом із бюджетом, забезпеченням і джерелом погашення.

Для українського інвестора це можливість розподілити частину вкладень між різними ринками й отримувати договірні проценти за позиками на проєкти в ЄС. Ставка за такою позикою може бути вищою, ніж за депозитом у тій самій валюті, але порівнювати їх варто з урахуванням ризику неповернення та того, що вийти з інвестиції достроково може бути складно. Вкладення в проєкт за межами України зменшує пряму залежність цієї частини портфеля від воєнних ризиків в Україні. Якщо людина заощаджує й планує витрати в євро, позика в євро зменшує валютну невідповідність; якщо результат рахується в гривні, значення матиме курс. І важливо, щоб інвестор бачив, хто позичальник, де розташований об'єкт, яке право застосовується і як оформлено забезпечення.

Окремо — про гроші з України. Документи про отриманий дохід і документи про подальший рух коштів відповідають на різні питання. Законність доходу ще не означає, що переказ можна зробити будь-яким технічно доступним способом: значення мають валютні правила й вимоги установи, яка приймає кошти. Тому структуру операції варто перевіряти до переказу, а не після.

Так само з податками: громадянство, дозвіл на проживання й податкове резидентство — різні речі. Податки залежать від країни податкового резидентства інвестора, виду доходу та міжнародних податкових угод.

Я сам пробував користуватися європейськими платформами й побачив, наскільки важливо заздалегідь розуміти, хто може відкрити рахунок і як його поповнити. Ми хочемо зробити платформу доступною для українських інвесторів. Конкретна можливість участі залежатиме від країни проживання, застосовних вимог і перевірок платформи та платіжного партнера. Для переказів коштів з України додатково потрібно враховувати чинні валютні правила.

Наступні кроки



У перспективі розглядаємо модель, за якої інвестори зможуть брати участь у фінансовому результаті проєктів. Це окремий напрям, який опрацьовуватимемо з урахуванням регуляторних вимог. Досліджуємо й можливості AI-інструментів, які допомагали б інвестору розбиратися в документах і умовах проєктів. Конкретні функції перевірятимемо перед запуском.

Але зараз найважливіше — якісна основа. Ми будуємо цей бізнес на десятиліття, тому для нас важливі якість перших проєктів, зрозумілі правила й репутація, яку підтверджує практика.

Ми готові відкрито показувати, хто є власниками платформи, хто входить до команди і за якими принципами ми працюємо.

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