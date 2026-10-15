Як і коли подорожчають посилки з Temu та AliExpress через новий податок

0:00 / 0:00

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкти, які скасовують пільгу та запроваджують 20% ПДВ на комерційні онлайн-покупки з-за кордону вартістю до 150 євро. Це вплине зокрема на покупки через популярні маркетплейси Temu та AliExpress.

Податок на додану вартість пошириться на всі дрібні комерційні замовлення товарів з іноземних електронних майданчиків, які раніше ввозилися без сплати податків:

За покупку вартістю 1 000 грн орієнтовний ПДВ становитиме 200 грн (підсумкова ціна — 1 200 грн).

За товар вартістю 2 000 грн доведеться сплатити близько 400 грн ПДВ.

За замовлення на 5 000 грн нараховуватиметься 1 000 грн ПДВ.

Відповідно до європейської моделі IOSS, обов'язок нарахування та перерахування податку покладається на самі сервіси (Temu, AliExpress тощо), тому ПДВ буде включено до підсумкової вартості товару безпосередньо під час оформлення замовлення.

Нові правила не стосуватимуться некомерційних відправлень між фізичними особами: приватні посилки та подарунки вартістю до 45 євро залишаться звільненими від оподаткування. Також пільги збережуться для окремих категорій товарів оборонного та енергетичного призначення.

Впровадження нового порядку оподаткування відбудеться не раніше 1 липня 2027 року, оскільки для запуску системи необхідна тривала технічна підготовка та налаштування електронного обміну даними між маркетплейсами та податковими органами України.

Джерело: сайт Верховної Ради України.

Верховна Рада 252 голосами ухвалила законопроєкт, який передбачає оподаткування ПДВ товарів, придбаних в іноземних інтернет-магазинах. Податок планують нараховувати на покупки незалежно від їхньої вартості, однак передбачено виняток.

Посилки з-за кордону можуть подорожчати через новий ПДВ.

Профільний комітет Верховної Ради підтримав доопрацьований законопроєкт про внесення змін до Податкового та Митного кодексів. Запропоновані зміни можуть вплинути на покупки українців на популярних онлайн-майданчиках.

Читай нас у