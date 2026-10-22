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UA.News продовжує серію розмов із членами варшавського бізнес-клубу Nota Bene про можливості для підприємців та інвесторів на міжнародних ринках.

Одна з найбільш затребуваних та водночас складних тем — інвестиції в нерухомість. Адже це не лише вибір країни, об’єкта та очікуваної дохідності. Не менш важливо розуміти, кому і за яких умов його можна буде продати, які податки доведеться сплатити та скільки часу знадобиться для повернення капіталу. Про це ми розпитали в інвесторки, підприємиці та архітекторки бізнесу Наталії Шатохіної.

Наталія Шатохіна —засновниця NSA Invest, що спеціалізується на консалтингу у сфері інвестиційної нерухомості, та NSA Creative — AI-маркетингової агенції для бізнесів у сегментах B2B і B2C.

Її основний напрям роботи — інвестиційна нерухомість на міжнародних ринках. Вона допомагає клієнтам обирати об’єкти відповідно до їхнього бюджету, фінансових цілей і готовності до ризику: від часток у готельних комплексах до апартаментів і вілл.

Наталія Шатохіна поєднує власний інвестиційний досвід із підприємницькою діяльністю та знаннями у сфері бізнес-стратегії. Вона розглядає нерухомість як інструмент створення капіталу, який потребує ретельних розрахунків і чіткого плану.

В інтерв’ю Наталія Шатохіна розповіла про особливості міжнародних ринків, поширені помилки інвесторів і принципи формування інвестиційного портфеля.



Принцип інвестування «Спочатку вихід. Потім вхід»

Я сама інвестую, тому дивлюся на проєкти інакше, ніж звичайний брокер або рієлтор. Потреба в такій діяльності виникла завдяки моєму оточенню. Протягом багатьох років знайомі зверталися до мене за порадами, показували різні проєкти, переважно українські. Ми аналізували компанії, їхні об’єкти та потенційні ризики.

Раніше перевіряти проєкти було складніше, ніж зараз. Я домовлялася про зустрічі з людьми, які вже інвестували, шукала тих, хто продавав нерухомість, і з’ясовувала причини продажу, вивчала репутаційний фонд від фінансування до будівельної команди, що реалізовувала проєкт.

Перша освіта економічна, далі Київський інститут коучингу за системою ICF, далі фах маркетолога, згодом Варшавська академія у Польщі за напрямом e-commerce. Усе почалося з особистої історії. Я успадкувала від бабусі квартиру в дуже поганому стані. Здавати її в оренду було невигідно: майже всі доходи йшли на утримання та ремонт. Тому я вирішила продати житло й інвестувати гроші в нову нерухомість.

Оскільки це був мій перший досвід, я потрапила в типову пастку. Мені пропонували купити два об’єкти, почекати пів року, поки вони подорожчають, продати один і за отримані гроші розрахуватися за інший.

У результаті я втратила значну суму. Грошей ледве вистачило, щоб оплатити перший об’єкт. Тяжко було, але ми впоралися.

Саме тоді я почала глибше розбиратися в тому, як працює ринок. Рієлтори та брокери дуже часто інакше дивляться на проєкти і не відчувають ризики так, як людина, яка інвестує власні гроші.

Я зрозуміла головне: потрібно думати не лише про те, як увійти в проєкт, а й про те, як із нього вийти. Я почала аналізувати нерухомість із погляду маркетингу, а не емоцій. Мене цікавило, як повернути вкладений капітал, які витрати виникнуть у процесі.

Наприклад, якщо купити недорогу нерухомість, відремонтувати й перепродати, потрібно заздалегідь порахувати вартість ремонту, юридичного супроводу та інших робіт.

Коли я почала розбиратися в цьому системно, то побачила, що на ринку є кілька сторін: інвестор, агенція та девелопер. Кожен має власні інтереси, і це нормально. Це ринок. Проблема виникає тоді, коли інвестор не розуміє, чи відповідає запропонований проєкт його цілям і про які ризики йому потрібно знати до угоди.

Я багато консультувала друзів, допомагала формувати інвестиційні портфелі. Сама також купувала й продавала нерухомість в Україні, тільки на первинному ринку. Зрештою, я дійшла висновку, що капіталізація потребує часу і витримки. Якщо інвестор має можливість почекати, це може стати його перевагою. Тобто, найголовніша валюта — це терпіння і час.

Коли я вирішила професійно займатися цим напрямом, то позиціонувала себе саме як консультантку, а не брокерку чи рієлторку. Це різні види діяльності. Я пропоную комплекс послуг, працюю з юристами в чотирьох країнах. Наше завдання — захистити інтереси клієнта.

Спочатку ми визначаємо, які ресурси має людина, чи хоче вона самостійно управляти нерухомістю, чи готова інвестувати на кілька років. Обіцянки подвоїти або потроїти капітал – це «інстаграмна історія». Її дуже тяжко перебити. А молодь ще не розуміє, що у будь-якого шляху є час.

Моя конкурентна перевага в тому, що я також вкладаю власні гроші в проєкти. Тому оцінюю можливість виходу з інвестиції. Я розумію цей ринок. Його більш-менш можна прорахувати. Коли я розглядаю проект, то дивлюся, хто буде кінцевий покупець. Звідси і мій принцип: «Спочатку вихід, потім вхід».

Я аналізую ліквідність об’єкта, юридичне оформлення землі, тип будівництва, інфраструктуру та потенційного кінцевого покупця. Разом із юристом перевіряємо документи та умови оформлення. Якщо є зрозумілий ринок збуту та реальні перспективи перепродажу, можна розглядати вхід у проєкт.

Мені важливо, щоб клієнти не просто придбали нерухомість, а й змогли заробити, вийти з інвестиції та перейти до наступного проєкту. Як маркетолог, я розумію цінність довгострокових відносин із клієнтом: залучити нового клієнта значно дорожче, ніж працювати з людиною тривалий час. Задоволені клієнти рекомендують мене іншим. Починає працювати «сарафанне радіо».

Я не працюю на вторинному ринку нерухомості як консультантка. Зазвичай виходжу безпосередньо на девелопера й домовляюся про умови співпраці — як фінансові, так і юридичні. Я розумію, скільки коштують маркетинг, робота менеджерів із продажу та залучення клієнтів, зокрема через холодні дзвінки. Це допомагає вести предметні переговори.



Інвестиційні стратегії та відмінність ринків



Я консультую щодо ринків Азії та Кіпру. Багато запитань стосується Польщі, адже я живу тут багато років. Пояснюю особливості іпотеки, різні формати кредитування, відсоткові ставки і вимоги до першого внеску. На польському ринку мене особливо цікавлять комерційна нерухомість і фонди. Я знаю, де шукати необхідну інформацію, маю контакти потенційних партнерів. Можу також розповісти про Грузію. Це не мій основний напрям, але я працюю з двома проєктами, які ми попередньо досліджували.

Передусім потрібно розуміти, хто буде кінцевим покупцем. Я завжди повертаюся до свого принципу: «Спочатку вихід, потім вхід».

В інвестиційній нерухомості є кілька стратегій. Перша — придбання об’єкта за повну вартість. Це звужує коло потенційних покупців в майбутньому для перепродажу, адже людина повинна мати достатньо вільного капіталу.

Наприклад, інвестор вкладає 100 тисяч доларів і розраховує на капіталізацію протягом двох років. На деяких азійських ринках у певних проєктах можна побачити заявлене зростання вартості на 14–17% за відповідні періоди. Але такі показники потрібно оцінювати в контексті конкретного об’єкта та умов угоди.

Друга стратегія — придбання з першим внеском і безвідсотковим розтермінуванням. Якщо інвестор перепродає об’єкт до завершення будівництва або на етапі готовності до введення в експлуатацію «до ключів», покупець може отримати від одного до чотирьох років для виплати залишку. Це розширює коло потенційних клієнтів, оскільки не всі мають повну суму одразу. Такий механізм може передбачати переуступку прав.

Третій варіант — інвестиції з використанням державних програм. Наприклад, у Німеччині є цікаві можливості, але вони потребують фахового супроводу. Потрібен консультант, який добре знає місцеве законодавство, оподаткування та актуальні зміни. За правильного підходу деякі державні програми кредитування можуть бути вигідними.

Для кожної країни — своя інвестиційна стратегія



Кожен ринок може виконувати свою функцію в інвестиційному портфелі. Комусь потрібно зберегти капітал, комусь — примножити його. Але примноження зазвичай передбачає вищий ризик.

Є країни, де придбання нерухомості може бути пов’язане з можливістю отримати дозвіл на проживання або інші міграційні переваги. Є ринки, які можуть бути цікавими для підприємців з огляду на умови ведення бізнесу та оподаткування, такі як ОАЕ.

Тому спочатку потрібно визначити мету клієнта. Далі аналізувати конкретні ринки, їхню спеціалізацію та потенційний попит. Наприклад, один напрям може бути орієнтований на масовий туризм, інший — на бізнес-туризм. Зараз дуже зростає попит на Wellness-проєкти, бо люди не хочуть просто відпочивати — вони хочуть відновлювати ментальне здоров’я, і я маю такі проєкти.

Аналізуючи різні проєкти, я розумію, кому об’єкт може бути потрібен на наступному етапі — наприклад, коли він буде готовий до експлуатації та здавання в оренду.

Водночас інвестори мають різні стратегії. Одні готові входити в проєкт на етапі будівництва й очікувати зростання вартості. Інші воліють придбати готовий об’єкт, який можна одразу здавати в оренду.

Вибір залежить від фінансових можливостей, готовності до ризику та мети інвестування. Якщо певний ринок відповідає потребам клієнта, але я сама на ньому не працюю, можу рекомендувати колегу, який спеціалізується на цьому напрямі. Для мене пріоритетом є інтереси клієнта, а не прагнення самостійно охопити всі ринки.



Як змінюються міжнародні ринки нерухомості



Ринки нерухомості швидко змінюються, зокрема й у країнах Євросоюзу. Ситуація, яка сьогодні здається стабільною, завтра може суттєво змінитися. На це впливають не лише економічні показники, а й форс-мажорні обставини.

Показовий приклад — Дубай. Я не працюю на цьому ринку, але стежу за ним. Його розвиток тривав десятиліттями, проте події, пов’язані з війною та ракетними ударами, продемонстрували, наскільки швидко зовнішні обставини можуть вплинути на внутрішній ринок нерухомості. Водночас я не вважаю, що після цього ринок автоматично стає невигідним.



За моїми спостереженнями, протягом останніх місяців він знову почав зростати. Однак важливо розуміти поріг входу. На мою думку, Дубай передусім цікавий інвесторам із великим бюджетом — орієнтовно від 500 тисяч доларів, коли можна розглядати ліквідніші об’єкти.

Цей ринок також заслуговує на увагу з погляду законодавства, оподаткування та умов ведення бізнесу. Для підприємців, які планують перенести туди свою діяльність, є цікаві юридичні й фінансові можливості. Я впевнена, що ринок зможе відновитися, але потрібно враховувати його специфіку та високий поріг входу.

Інший приклад — Грузія. У мене є клієнти, які придбали частки в готельних номерах, а згодом вигідно продали їх. На ринок суттєво вплинула хвиля міграції росіян, які після початку мобілізації виїжджали з Росії. Це був значний потік людей, які шукали країни для проживання та ведення бізнесу. Серед популярних напрямів були Грузія, Туреччина, Дубай і Північний Кіпр.

У Грузії збільшився попит на орендне житло. Частина новоприбулих спочатку винаймала квартири, щоб визначитися, чи залишатиметься в країні. Інші почали шукати можливості для підприємництва. Нерухомість стала одним із таких напрямів.

Цей попит допоміг нашим інвесторам збільшити вартість вкладень. У деяких випадках капітал подвоївся. Однак я не могла передбачити цю ситуацію заздалегідь і не стала б обіцяти інвесторам такий результат.

Ми скористалися сприятливою ринковою ситуацією, продали об’єкти й вийшли з інвестицій. Після цього почали розглядати азійський напрям.

Саме в цьому полягає складність інвестування: ринкова кон’юнктура може створити можливість, якої не було в початкових розрахунках. Але так само зовнішні обставини можуть негативно вплинути на вартість нерухомості. Тому важливо не лише знайти перспективний проєкт, а й вчасно оцінити момент виходу.



Які бувають ризики на європейських ринках



Візьмімо Іспанію. Вона має популярність серед інвесторів, і мені надходить багато пропозицій щодо співпраці. Проте я ставлюся до цього ринку обережно й готова розглядати лише проєкти, які пройшли ретельну перевірку.

Одне з питань — підтвердження походження коштів. За моїми спостереженнями, раніше окремі операції з нерухомістю та відкриття банківських рахунків відбувалися простіше. Тепер покупці можуть зіткнутися з блокуванням рахунків, якщо не мають документів, які підтверджують джерело коштів. Я часто спілкуюся із сім’ями, які багато років зберігали заощадження готівкою «під подушкою», а тепер не можуть документально підтвердити їхнє походження. Це серйозна проблема і ризик штрафів. Але штрафи від 50% до 100%, вибачте, це офіційний бандитизм, як на мене. Зараз багато хто з цим стикається.

Є й інші ризики. Одна моя знайома виїхала з України під час війни та придбала нерухомість в Іспанії, хоча я не радила їй цей проєкт. А потім змінила напрямок роботи і почала їздити в відрядження. Вона купила не дорогу нерухомість. Приїжджає — а там окупаси. Це жах. Вона не може два роки їх виселити зі своєї нерухомості та навіть забрати власні речі. Одяг, взуття, техніка, меблі — все залишилося окупасам.

Я критично оцінюю те, як у таких випадках працює іспанська правова система. Водночас це моя суб’єктивна позиція, а конкретні обставини кожної справи потрібно розглядати окремо.

В Італії також є свої особливості. Там можна знайти ліквідну нерухомість, але інвестор має добре знати місцевий ринок і, бажано, бути присутнім у країні. Частина будівель офіційно визнана аварійною. Є малонаселені міста й регіони.

Перед купівлею потрібно чітко визначити, для чого потрібен об’єкт: для подобової чи довгострокової оренди, власного проживання або відпочинку кілька разів на рік. Також важливо враховувати податки під час придбання та регулярні платежі після оформлення власності.

Навіть коли я досліджую європейські ринки, залучаю місцевих фахівців. Для аналізу італійської нерухомості консультуюся з експертами цього ринку. В Іспанії також шукаю спеціалізованих юристів — таку маю позицію до кожного ринку. Я можу дослідити ринок, зібрати інформацію й визначити перспективні напрями, але це не скасовує потреби в локальній експертизі. І все це — заради однієї мети: захистити інтереси мого клієнта.

Потенціал зростання та приховані витрати на азійському ринку



Зараз це напрям, який я вважаю перспективним для капіталізації. Проте тут особливо важливо відрізняти реальні можливості від хайпу та уважно вивчати оподаткування.

Коли інвестору показують красиві візуалізації й обіцяють високу дохідність, потрібно насамперед з’ясувати, про які саме показники йдеться. Це валовий дохід чи чистий прибуток? Які витрати враховані в розрахунках? Чи включені податки, управління, утримання об’єкта та інші платежі?

Я неодноразово бачила, як продавці не могли чітко пояснити різницю між валовою дохідністю та чистим прибутком. Також потенційним покупцям не завжди розповідають про податки, які потрібно сплатити під час придбання нерухомості іноземцем.

Окрема особливість деяких азійських ринків — leasehold, тобто довгострокова оренда землі або нерухомості. Частина інвесторів сприймає цей механізм негативно, оскільки звикла розглядати лише повне право власності. Бо насамперед це наш менталітет і мислення зі свого досвіду, а можливостей у світі в різних форматах дуже багато, якщо ви проходите шлях з професіоналом.

Проте обмеження щодо придбання землі іноземцями існують і в інших країнах. Наприклад, у Великій Британії та Сінгапурі також є свої правила й винятки. Тому потрібно оцінювати не назву правової моделі, а конкретні умови володіння, строк користування, можливості продовження договору та перспективи перепродажу.

В Азії є різні формати інвестицій: вілли під управлінням спеціалізованої компанії, частки в готелях, апартаменти у висотних комплексах. У кожного формату свої переваги та ризики.

Наприклад, Таїланд зараз привертає значну увагу інвесторів. Але важливо не зосереджуватися лише на потенційній дохідності. Потрібно розуміти, як оподатковується дохід, які правила діють для іноземців і які витрати виникають у конкретній ситуації. Ставки можуть суттєво відрізнятися залежно від країни, статусу інвестора та виду доходу. На окремих азійських ринках є можливість проводити розрахунки в різних валютах. Водночас потрібно перевіряти, у якій валюті оформлюється договір, як здійснюються платежі та чи відповідає обрана схема місцевому законодавству.

Мої основні напрями в Азії — Балі, Чангу та Сумба. Я працюю з проєктами на етапі pre-sale попереднього продажу та з об’єктами, які вже готові до експлуатації. Перед початком співпраці перевіряю документи девелопера та юридичні умови проєкту.

На Балі особливо важливо розуміти цільове призначення землі. Від нього залежить, які об’єкти дозволено будувати й використовувати. Історії зі знесенням вілл, про які повідомляли на ринку, пов’язані, зокрема, з невідповідністю будівництва вимогам щодо використання земельних ділянок.

Проблема полягає в тому, що деякі покупці покладаються на слова рієлторів, які не завжди належним чином перевіряють документи, а часом взагалі не перевіряють. У 2022–2023 роках, коли багато українців виїжджали за кордон і шукали можливості зберегти або примножити свої заощадження, такі ситуації могли призводити до значних втрат.

Я вважаю азійський напрям перспективним для капіталізації, але не всі популярні проєкти однаково вигідні. Потрібно розділяти рекламні обіцянки й реальні фінансові показники. Зокрема, слід заздалегідь з’ясовувати, чи включені податки та інші витрати у вартість придбання.

У мене є проєкт, під час юридичної перевірки якого ми разом із юристом внесли 32 правки до документів. Переговори тривали два місяці. Ми ретельно опрацьовували формулювання, оскільки навіть одна кома може змінити зміст юридичного положення.

Саме така робота пояснює, чому інвестиційний консалтинг не зводиться до рекомендації придбати конкретний об’єкт.

Перспективи ринку Північного Кіпру



Мені цікавий цей ринок, хоча ставлення до нього неоднозначне. Дехто вважає його сірою зоною або проводить паралелі з Кримом. Проте Північний і Південний Кіпр — різні ринки з різними правовими режимами, оподаткуванням, інвестиційними можливостями та перспективами капіталізації. Острів має 2 країни, 2 президента, 2 парламента, 2 юридичних законодавства. Американський Forbes три роки поспіль виділял найкращим інвестеційним ринком.

Північний Кіпр активно забудовується. Я бачу інтерес до нього з боку іноземних покупців, зокрема зі США, Великої Британії, Польщі, Німеччини та скандинавських країн. Поки одні говорять про мінуси, я бачу в цьому ринку це як плюси, враховуючи наш нестабільний світ. 50 років пройшло з моменту конфлікту, продаж земель відкрився, потужний розвиток, зовнішній прихід коштів від багатьох сфер біснесу. Від нерухомості до міжнародних покерних і гольф турнірів.

Водночас політичний статус території та пов’язані з ним юридичні питання потрібно враховувати окремо. Перед інвестуванням необхідно перевіряти правовий статус землі, документи на об’єкт, можливості реєстрації права власності та умови майбутнього продажу.

Цей напрям може бути цікавим не лише для інвестицій у житло, а й для сімей, які розглядають навчання дітей за кордоном. На Північному Кіпрі працюють університети, що використовують британські освітні підходи. Вартість навчання, за моїми спостереженнями, може бути в рази нижчою, ніж у Польщі, хоча конкретні суми залежать від закладу та програми.

Однак і тут потрібно починати з мети. Скільки років інвестор готовий чекати на зростання вартості? У якій валюті він планує вкладати кошти? Який тип нерухомості йому потрібен і наскільки важлива можливість швидко вийти з інвестиції?

Для бізнес-туризму я розглядаю, зокрема, Мальдіви та раджу проєкт Олександра Усика, з яким співпрацюю. Для туристичної нерухомості також цікавими можуть бути окремі азійські ринки. Але кожен проєкт потрібно оцінювати індивідуально.

Як правильно входити в інвестиційний проєкт



Часто людина заходить у проєкт із певними очікуваннями, але не до кінця розуміє його особливості. Я пояснюю, на якому етапі краще входити, як може змінюватися вартість об’єкта та коли варто планувати вихід.

Наприклад, перепродаж до завершення будівництва не завжди є найкращою стратегією. Коли об’єкт наближається до готовності, на ринку може виникнути конкуренція між інвесторами, які хочуть швидко продати свої права. Це створює ризик демпінгу. Я попереджаю про такі сценарії, але не всі готові чекати. Дехто йде до консультантів, які обіцяють подвоєння капіталу за рік. Люди хочуть швидких результатів, хоча інвестиції потребують часу.

Особливо багато помилок українці робили у 2022–2023 роках, коли масово виїжджали за кордон і шукали способи інвестувати заощадження, не розуміючи специфіки зарубіжного ринку і спираючись на досвід інвестування у своїй країні. Частина людей вкладала гроші в неперевірені проєкти, іноді довіряючи лише тому, що пропозицію робили співвітчизники.

Підтримувати своїх — важливо, але це не повинно замінювати перевірку. У бізнесі потрібно відокремлювати особисту довіру від юридичних і фінансових зобов’язань.

Якщо людина серйозно розглядає інвестиції в нерухомість, їй потрібно розібратися в усіх складових: початкових податках, документах, правилах звітування, податковому резидентстві та ставках, які застосовуватимуться до прибутку.

Наприклад, у Грузії витрати залежать від типу об’єкта й конкретних умов. Тому недостатньо почути обіцянку доходу від оренди. Потрібно розуміти, скільки коштів залишиться після сплати податків і всіх супутніх платежів. Це стосується і азіатського ринку, наприклад, Таїланду тощо.

Готельна нерухомість чи апартаменти для оренди



Якщо ви купуєте апартаменти, то за відповідних умов стаєте власником конкретного об’єкта й можете самостійно визначати, як ним користуватися в межах законодавства та договорів.

Готельна нерухомість — це насамперед бізнес. Інвестор може придбати частку в готельному проєкті, який перебуває під управлінням спеціалізованої компанії. У такому разі не потрібно самостійно займатися щоденними операційними питаннями.

Залежно від проєкту, достатньо періодично перевіряти звітність, рух коштів і розподіл прибутку. В одних випадках це можна робити щомісяця, в інших — раз на квартал.

Натомість самостійне управління квартирою за кордоном потребує часу й постійної уваги. Потрібно організовувати заселення та виселення гостей, прибирання, ремонт, заміну обладнання й вирішувати побутові проблеми. Якщо нерухомість розташована за тисячу кілометрів від власника, це може стати серйозним джерелом стресу.

Навіть довгострокова оренда потребує роботи: необхідно розбиратися в місцевих податках, договорах і правилах взаємодії з орендарями. Важливо також уміти вирішувати питання дистанційно й комунікувати місцевою мовою.

Тому готельна нерухомість може бути одним із варіантів отримання відносно пасивного доходу. Проте це не означає відсутності ризиків: потрібно перевіряти договір управління, фінансову модель, репутацію оператора й механізм розподілу прибутку.

Я також застерігаю від спроб відкрити власний бізнес у Європі без належної підготовки. Якщо людина має 10–20 тисяч доларів, цих коштів може вистачити лише на перші місяці роботи. Далі виникають операційні витрати, а за невдалого старту — ще й юридичні проблеми. У мене є цікаві дольові пропозиції від 20 000$, і я рекомендую зайти в діючий вже прибутковий бізнес і створити собі пасивний дохід, що дасть вам можливість створити резервний капітал, а вже на нього можна пробувати і свій бізнес, і якщо раптом не вийде, то пасивний дохід залишиться, і ви просто втратите в часі і силах, але з значно меншими фінансовими ризиками і зобов'язаннями.

Потрібно розуміти місцевий ринок і поведінку споживачів. Те, що працює в Україні, не обов’язково матиме попит в іншій країні. Як маркетолог, я бачу, наскільки сильно відрізняються очікування клієнтів. Іноді підприємець інвестує в сервіс, який здається йому важливим, хоча місцеві покупці більше реагують на ціну та знижки.

Для інвестора з обмеженим капіталом часткова участь у готельному проєкті може бути одним зі способів почати знайомство з нерухомістю, ще одним видом доходу і можливістю дорости на капіталізації до повноцінної квартири. Але рішення потрібно ухвалювати після перевірки всіх умов.

Приклади із практики



У мене є клієнтка, з якою ми почали працювати у 2022 році. Тоді вона вклала 25 тисяч доларів у проєкт на азійському ринку. Згодом вартість її вкладень суттєво зросла, і ми перейшли до нових інвестицій.

Ми також працювали з нерухомістю в Грузії. Коли ринкова ситуація стала сприятливою для продажу, я порадила клієнтці виходити з проєкту. Вона вагалася, оскільки бачила можливість іще заробити. Але я пояснила, що сприятлива кон’юнктура не триватиме вічно, і запропонувала не відкладати рішення.

У результаті ми продали об’єкти та використали отриманий капітал для наступної інвестиції — нерухомості вартістю близько 90 тисяч євро з розтермінуванням на три роки.

Цей приклад показує, чому важливо вчасно виходити з проєкту. Не можна нескінченно чекати на зростання вартості, сподіваючись отримати максимум. Інвестор має визначити для себе цільовий результат і бути готовим зафіксувати прибуток.

Я вважаю, що потрібно вміти не лише заробляти, а й давати можливість заробити іншим учасникам ринку. Такий підхід допомагає будувати довгострокові партнерські відносини.

Мінімальний поріг входу за кордоном та ризики український ринок



Є варіанти часткової участі в проєктах від 10 тисяч доларів. Для деяких інвесторів це може бути альтернативою українській нерухомості.

Мені хотілося б більше довіряти українському ринку. В Україні залишилися мої рідні, друзі та близькі. Я також аналізувала багато проєктів на заході країни. Там є приклади, коли інвестори справді заробили на зростанні вартості нерухомості. Але важливо розуміти, що сталося після перепродажу. Якщо перший інвестор отримав прибуток, це ще не означає, що наступний покупець зможе повторити його результат. Потрібно оцінювати поточну вартість об’єкта, реальний попит і перспективи подальшого зростання.

Мене турбують питання якості будівництва та інфраструктури. На заході України є проєкти, розташовані на схилах. Я запитую девелоперів, як вони укріплюють ґрунт, які технології використовують і чи враховують ризики зсувів. На мою думку, це принципові питання для нерухомості, що позиціюється як інвестиційна.

Так само важливо оцінювати навколишню інфраструктуру. Ресторан поруч із житловим комплексом — це ще не повноцінна інфраструктура. Потрібно розуміти, як працюватиме об’єкт, хто орендуватиме житло, чи буде достатньо транспортного сполучення та які послуги доступні мешканцям якщо це під щомісячну оренду.

Я неодноразово ставила запитання щодо укріплення схилів і технологій будівництва, але не завжди отримувала достатньо конкретні відповіді. Якщо людина вкладає сотні тисяч євро, вона повинна мати можливість перевірити, наскільки обґрунтовані запевнення забудовника.

Є й питання законодавчої передбачуваності. Для українців, які живуть за кордоном, важливо розуміти, як зміни правил можуть вплинути на їхні інвестиції. Якщо законодавство змінюється, це може позначитися на доходах, витратах і можливості розпоряджатися власністю.

Для мене це один із чинників, який потрібно враховувати під час порівняння українського ринку з іноземними. Але й за кордоном немає абсолютних гарантій: кожна країна має власні юридичні, економічні та політичні ризики. Саме тому важливо з ким ви входите в проект.



Чому важливо розподіляти інвестиції між країнами



Я завжди раджу не концентрувати всі вкладення в одному місці, навіть якщо ринок здається дуже перспективним. Різні країни мають різні законодавства, податкові режими й економічні умови. Якщо всі активи залежать від одного ринку, зміни в ньому можуть одночасно вплинути на весь капітал.

У мене є знайома, яка ще на початку 2000-х інвестувала в житловий комплекс «Варшавський квартал» у Києві. Тоді довіра до забудовників була проблемою, адже після 1990-х років багато об’єктів залишалися недобудованими. Вона скористалася нашими рекомендаціями й придбала сім квартир у третій черзі.

Згодом ми аналізували польський ринок. Я пояснювала, на які пункти договорів потрібно звернути увагу та які умови можна обговорити із забудовником. У 2019 році знайома скористалася цими рекомендаціями й домоглася змін у договорі.

Пізніше ми обговорювали інші напрями — зокрема Іспанію та Грузію. Вона вирішила продати частину нерухомості в Україні, щоб розподілити капітал між кількома ринками. Зараз вважає це найбільш правильним рішенням.

Це і є принцип диверсифікації. Нерухомість — один з інструментів, але всередині цього класу активів також потрібно розподіляти ризики. Не варто залежати від одного законодавства, однієї країни чи одного сегмента ринку.

Ми не можемо передбачити всі рішення урядів, парламентів або політичних лідерів. Тому інвестиційний портфель має враховувати можливість змін.

Фондовий ринок та інші інструменти інвестування



Фондовий ринок — окремий інструмент зі своєю логікою та горизонтом планування. Наприклад, пенсійні інвестиції часто передбачають регулярні внески й тривале утримання активів. Тому потрібно заздалегідь визначити, чи готова людина вкладати кошти на десять років і довше без потреби забирати їх.

Мене також часто запитують, яку частку портфеля варто відводити криптовалютам. На мою думку, якщо в людини є фінансова подушка та резервний фонд і вона готова ризикувати, криптовалюти можуть бути лише невеликою частиною інвестиційного портфеля — орієнтовно 7%, максимум 10%.

Це пов’язано з високою волатильністю. Різкі коливання вартості можуть бути психологічно складними. Не випадково з’являються психологи, які допомагають людям справлятися зі стресом через втрати на криптовалютному ринку.

Перш ніж вкладати великі суми в ризикові активи, потрібно оцінити власні фінансові можливості та горизонт інвестування. Для одних людей доречнішими можуть бути фондові інструменти, для інших — нерухомість, дорогоцінні метали або енергетичні проєкти. Водночас кожен із цих напрямів має власні ризики, які потрібно оцінювати окремо.

Щодо нерухомості, я часто розглядаю горизонт у чотири-п’ять років як період, протягом якого інвестор може дочекатися зростання вартості. Проте це не універсальне правило, адже строки залежать від ринку, конкретного об’єкта й умов придбання. І найголовніше — це мета клієнта. Багато хто вирішує не виходити з проєкту з різних причин.

Фондовий ринок, особливо коли йдеться про довгострокове накопичення капіталу, потребує іншого підходу. Тут важливо думати не лише про найближчі роки, а й про перспективу наступних поколінь.

Як формувати портфель для пасивного доходу



Усе залежить від мети. Якщо людина шукає дохід у найближчій перспективі, можна розглядати готельну нерухомість. Якщо планує довгостроково збільшувати капітал, варто аналізувати інвестиційні об’єкти на етапі будівництва. Для диверсифікації можна додавати фондові інструменти й метали.

Є також інвестиції в бізнес, а розвиток штучного інтелекту створює нові формати, зокрема цифрові інструменти, пов’язані з нерухомістю. Особисто я більше схиляюся до традиційної нерухомості, але не обмежуюся нею.

Маю досвід аналізу дивідендних стратегій на польському фондовому ринку. Вважаю, що цей напрям також заслуговує на увагу. Проте рішення залежить від того, наскільки швидко інвестор хоче отримувати дохід і чи готовий він чекати.

Є й психологічний аспект. Якщо людина хоче відчувати більшу фінансову стабільність, вона може прагнути придбати житло для власного проживання. Додаткова нерухомість для оренди може створити джерело доходу, а ще один об’єкт — стати інструментом капіталізації.

Інколи я жартую з клієнтами: Перша особиста нерухомість знімає тривогу і стабілізує психічний стан. Друга нерухомість створює фінансову подушку і пенсійний капітал. Третя нерухомість дарує свободу вибору життя.

Однак я все ж таки не вважаю, що власне житло обов’язково має бути головним або єдиним активом людини. З погляду інвестицій воно не завжди приносить дохід. Іноді вигідніше придбати ліквідну нерухомість на перспективному ринку, здавати її в оренду, а для власного проживання обирати місце відповідно до своїх потреб.

Підприємець, який формує портфель, має відповісти на кілька запитань: як швидко він хоче отримувати грошовий дохід, який має стартовий капітал і скільки часу готовий присвячувати інвестиціям.

Якщо капітал невеликий, не варто розраховувати, що професійний брокер приділятиме багато часу портфелю на тисячу чи три тисячі доларів на фондовому ринку. Тому на початку важливо самостійно здобувати знання, вивчати інструменти й розуміти принципи роботи ринку.

Якщо інвестор має значну суму готівки й хоче перетворити її на актив, який можна здавати в оренду, він може розглянути нерухомість. Але необхідно враховувати строки окупності. Наприклад, за моїми оцінками, в Італії середній період окупності орендної нерухомості може становити близько 15 років, а в Іспанії — 12–15 років залежно від регіону.

На ринках, що зростають, можливі інші сценарії. У мене є ексклюзивний проєкт на етапі попереднього продажу, де можна придбати віллу (приблизно) за 105 тисяч доларів. Я особисто аналізувала його локацію, сусідні готелі та показники заповнюваності, а також перевіряла юридичні умови. Моя оцінка потенціалу цього проєкту передбачає капіталізацію на рівні 16–18% щороку протягом відповідного періоду. Я вважаю, що за п’ять - шість років приріст вартості може становити 70–75%, але це прогноз, а не гарантований результат. Інвестор має бути готовим чекати й розуміти ризики.

Є й приклад іншого проєкту, з якого ми вийшли з клієнтом менш ніж за три роки. Початкова вартість об’єкта становила 153 тисячі євро, а отриманий прибуток після вирахування податків — 39 200 доларів.

За моїми розрахунками, такий результат можна порівняти з доходом від здавання студії в оренду приблизно за 1120 доларів на місяць, якщо врахувати витрати й періоди простою. Водночас у випадку інвестиційного перепродажу клієнту не довелося самостійно займатися орендарями, ремонтом та іншими операційними питаннями.

Після виходу з цього проєкту ми почали розглядати наступний. Для мене це приклад того, як інвестор може послідовно працювати з капіталом, якщо має чітку стратегію, реалістичні очікування та готовність вчасно фіксувати результат, враховуючи інформацію про ризики.

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