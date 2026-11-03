Японія і Тайвань ведуть переговори про економічну угоду — Taipei Times

Японія та Тайвань ведуть переговори про всеосяжну економічну угоду, яку сторони можуть підписати до кінця 2026 року. Про це з посиланням на двох обізнаних співрозмовників повідомляє Taipei Times, цитуючи Nikkei Asia.

Модель домовленості з Великою Британією

За даними Nikkei Asia, Японія обговорює угоду з адміністрацією президента Тайваню Вільяма Лая. Її можуть побудувати за зразком домовленості про розширене торговельне партнерство, яку Велика Британія та Тайвань завершили у 2023 році.

Такий формат залишає можливість надалі укладати окремі домовленості для конкретних регіонів або галузей. Один зі співрозмовників Nikkei Asia заявив, що це також може зменшити політичну чутливість домовленостей і дати Токіо певний захист від негативної реакції Пекіна.

Напрями проєкту угоди

Проєкт угоди охоплює п’ять напрямів: економічну стійкість та інновації, промислову співпрацю у сфері зменшення ризику стихійних лих, цифрову торгівлю, спрощення торговельних процедур і сталий розвиток. Співпраця у сфері зменшення ризику стихійних лих, зокрема, може передбачати взаємодію щодо безпілотників, переважно для реагування на природні катастрофи.

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Директор програми стратегії та стримування аналітичного центру Sasakawa Peace Foundation Кацуя Ямамото зазначив, що Японія традиційно не поспішала створювати ширші економічні рамки з Тайванем. Водночас, за його словами, економічна безпека стала важливим політичним пріоритетом, а обидві сторони зацікавлені у зміцненні стійкості критично важливих ланцюгів постачання, передусім у передових технологіях і напівпровідниках.

Міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзя-лун заявив, що привітав би таку домовленість, і назвав корисними орієнтирами попередні моделі співпраці Тайваню зі США, Канадою та Великою Британією. Офіс торговельних переговорів Тайваню не коментував повідомлення Nikkei Asia, але наголосив, що зміцнення економічних зв’язків із Японією є давнім пріоритетом уряду.

За даними офісу, протягом минулого року сторони провели Тайвансько-японську економічну і торговельну конференцію, обговорення співпраці на ринках третіх країн, а також дві зустрічі Тайвансько-японського комітету з економічного партнерства. Тайвань і Японія вже підписали майже 100 угод та меморандумів про співпрацю.

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