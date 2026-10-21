IBM перевищила прогнози за виручкою та прибутком у третьому кварталі — CNBC

IBM у третьому кварталі перевищила очікування аналітиків за виручкою та скоригованим прибутком, а також підвищила прогноз вільного грошового потоку на весь 2026 рік. Після публікації звітності акції технологічної компанії зросли на позабіржових торгах, повідомляє CNBC.

Результати кварталу

Скоригований прибуток IBM становив 2,95 долара на акцію за очікуваних 2,86 долара, згідно з консенсус-прогнозом LSEG. Виручка сягнула 17,1 млрд доларів проти прогнозованих 16,82 млрд доларів. У річному вимірі дохід компанії зріс приблизно на 5%.

Чистий прибуток IBM збільшився до 2,19 млрд доларів, або 2,30 долара на акцію, порівняно з 1,74 млрд доларів, або 1,84 долара на акцію, роком раніше. Скоригований показник прибутку не враховує коригування, пов’язані з придбаннями.

Прогноз і напрями бізнесу

Компанія заявила, що очікує зростання вільного грошового потоку за підсумками року більш ніж на 1 млрд доларів. IBM також зберегла прогноз зростання виручки у 2026 році на 4–5% у постійній валюті.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Виручка програмного бізнесу збільшилася на 8% — до 7,8 млрд доларів, перевищивши очікування StreetAccount на рівні 7,66 млрд доларів. Виручка інфраструктурного підрозділу зросла на 4%, до 3,7 млрд доларів, тоді як консалтинговий напрям приніс 5,34 млрд доларів, залишившись на рівні минулого року.

Штучний інтелект і маржа

Генеральний директор IBM Арвінд Крішна заявив, що клієнти компанії застосовують «Super Intelligence» для трансформації операційних моделей, а не лише для вирішення вузьких або нових завдань. Водночас скоригована валова маржа IBM становила 58,5% — нижче за прогноз StreetAccount на рівні 59,1%.

Протягом кварталу IBM також повідомила про угоду щодо придбання HRL Laboratories, що належала Boeing і General Motors та раніше була відома як дослідницький підрозділ Hughes Aircraft. Вартість угоди не розкривається.

Читай нас у