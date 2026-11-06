IKEA інвестує понад мільярд євро у зниження цін на тлі падіння продажів – Financial Times

Світові роздрібні продажі меблевої компанії IKEA за фінансовий рік, що завершився наприкінці серпня, скоротилися на 2% — до 43,8 млрд євро.

За даними власника бренду Inter Ikea, слабкий попит у Китаї та країнах Близького Сходу перекрив зростання бізнесу в Європі та Латинській Америці, що призвело до зменшення власного виторгу компанії до 25,9 млрд євро та падіння чистого прибутку на 7% — до 1,4 млрд євро.

Для відновлення продажів IKEA інвестувала 1,2 млрд євро у зниження цін на понад тисячу найменувань товарів у більш ніж 20 країнах Європи на 15–25%. Окрім цінової адаптації, ритейлер змінює формат торговельних точок, фокусуючись на відкритті малих магазинів у центрах міст замість великих заміських складів, розширивши мережу на 90 нових об'єктів та запланувавши збільшення кількості нових відкриттів на 50% у сезоні 2026–2027 років.

Джерело: Financial Times.

Нагадаємо, IKEA і Chupa Chups випустять льодяники зі смаком фрикадельок.

IKEA закриває сім магазинів у Китаї через спад попиту та зміну стратегії.

Читай нас у