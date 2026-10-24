Індекс настроїв промисловців Тайваню сягнув максимуму за 55 місяців — Taipei Times

У Тайвані індекс ділових настроїв у виробничому секторі минулого місяця зріс на 0,50 пункта проти серпня — до 101,39 пункта. Це найвищий показник із лютого 2022 року, повідомляє Taipei Times з посиланням на дані Тайванського інституту економічних досліджень (TIER).

Вплив інвестицій у ШІ

В інституті зазначили, що місцеві виробники й надалі отримували вигоду від масштабних світових інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту. Додатковими чинниками стали нарощування запасів міжнародними брендами перед випуском нових продуктів, зокрема серії iPhone 18 та iPhone Duo.

На ціни нафтохімічної продукції також вплинуло подорожчання нафти на міжнародних ринках. Водночас завершення щорічного технічного обслуговування на частині нетехнологічних підприємств сприяло зростанню виробництва.

У вересневому опитуванні 26,8% представників промисловості повідомили про поліпшення умов ведення бізнесу, тоді як у серпні таких було 19,5%. Частка тих, хто відзначив погіршення, знизилася з 25,6% до 20,3%.

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Обережніші очікування

Попри поліпшення поточної оцінки, очікування виробників щодо наступних шести місяців послабилися. Частка респондентів, які прогнозують поліпшення умов, становила 24,0% — на 3,1 відсоткового пункта менше, ніж місяцем раніше. Водночас 19,8% очікують погіршення, що на 1,8 відсоткового пункта більше за серпневий показник.

Директор Центру економічного прогнозування TIER Гордон Сун заявив, що ризиками для економіки залишаються можливе посилення монетарної політики Федеральної резервної системи США, зростання цін на нафту через воєнні конфлікти на Близькому Сході та побоювання щодо можливого уповільнення розвитку ШІ.

Індекс ділових настроїв у сфері послуг знизився на 3,15 пункта — до 92,65 пункта. Натомість показник будівельної галузі зріс на 2,81 пункта, до 110,42 пункта. За оцінкою TIER, послаблення вибіркових кредитних обмежень центральним банком Тайваню в середині минулого місяця підтримало ринок нерухомості, хоча в секторі зберігаються значні запаси непроданого житла.

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