Індекс споживчої впевненості у США зріс до 91,7 пункту в жовтні — The Hill

У США індекс споживчої впевненості Conference Board у жовтні зріс із 84,2 до 91,7 пункту. Про результати опитування повідомляє The Hill. Вересневий показник переглянули в бік підвищення — з попередньо оцінених 81,9 до 84,2 пункту; він був найнижчим за понад десятиліття.

Покращення очікувань

Індекс очікувань, що відображає оцінку споживачами економічної ситуації на наступні шість місяців, підвищився на 6,9 пункту — до 72,6. До цього показник знижувався протягом трьох місяців поспіль. Зростання загального індексу пов’язане з поліпшенням оцінок американцями поточних і майбутніх умов для бізнесу.

Ціни на пальне та інфляція

Старший економіст Conference Board Фергус Маккормік пов’язав жовтневе підвищення споживчих настроїв зі здешевленням бензину порівняно з вереснем. За даними AAA, станом на вівторок середня ціна галона звичайного бензину становила близько 4,26 долара — приблизно на 22 центи менше, ніж місяцем раніше.

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Водночас дизельне пальне за місяць подешевшало приблизно на 12 центів за галон, але його ціна була майже на 2,70 долара вищою, ніж рік тому. The Hill зазначає, що ціни на пальне зростали під час війни з Іраном через обмеження Ісламською Республікою судноплавства Ормузькою протокою.

Попри жовтневе зростання, Маккормік зазначив, що споживча впевненість зберігає довгострокову тенденцію до зниження. За його словами, американці планували менше витрачати на послуги та товари тривалого користування протягом наступних шести місяців. Річна інфляція у вересні становила 3,7% проти 3,4% у серпні, а ціни на енергоносії показали найбільше місячне зростання з березня.

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