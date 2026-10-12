Інфляція в Україні у вересні значно перевищила прогноз Нацбанку

0:00 / 0:00

У вересні 2026 року загальна інфляція в Україні виявилася суттєво вищою за липневий прогноз Національного банку України, перш за все через інтенсифікацію російських атак на складську, виробничу та логістичну інфраструктуру, а також здорожчання пального. Базова інфляція зросла до 8,8% у річному вимірі внаслідок пришвидшеного зростання цін на непродовольчі товари та оброблені продукти харчування.

Найбільше зростання цін зафіксовано на послуги (до 13,7% р/р) через підвищення вартості вищої освіти й оренди житла, а також на оброблені продукти (до 10,7% р/р) і сировину через зниження врожаїв та збільшення витрат на транспортування і зберігання. У Нацбанку зазначають, що наслідки російської агресії та війни на Близькому Сході підтримуватимуть ціновий тиск і в наступні місяці.

Джерело: Національний банк України.

НБУ оштрафував платіжну компанію iPay на 16,5 млн грн.

monobank може запровадити комісію за перекази на картки інших банків.

Читай нас у