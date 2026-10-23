Infosys знизила прогноз річного зростання доходу до 1–2% — Channel NewsAsia

В Індії IT-компанія Infosys знизила прогноз зростання доходу на фінансовий рік, який завершиться в березні 2027 року, до 1–2%. Раніше компанія очікувала зростання в межах 1,5–3%. Водночас її дохід за липень—вересень зріс на 10,7% — до 492,44 млрд рупій, або $5,19 млрд.

Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, середній прогноз аналітиків, опитаних LSEG, становив 491,32 млрд рупій. Таким чином, квартальний дохід Infosys незначно перевищив очікування ринку.

Показники кварталу

Чистий прибуток компанії зі штаб-квартирою в Бенгалуру за три місяці зріс на 6,2%, до 78,23 млрд рупій. Цей показник виявився нижчим за очікувані аналітиками 79,29 млрд рупій.

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Без урахування валютних коливань загальний дохід Infosys збільшився на 1,5%. Дохід енергетичного напряму, який є третім за величиною джерелом виручки компанії, зріс на 7,3% у річному вимірі без урахування валютного впливу. У матеріалі зазначається, що попит з боку клієнтів в енергетиці та комунальному секторі посилився.

Угоди та вплив штучного інтелекту

Вартість виграних Infosys контрактів у кварталі становила $5,2 млрд проти $3,1 млрд роком раніше. Акції компанії, що торгуються в Мумбаї, завершили сесію без змін напередодні оприлюднення результатів.

За даними Reuters, поширення штучного інтелекту ускладнює роботу індійської IT-галузі обсягом $315 млрд: компанії змінюють бізнес-моделі та пропонують значні знижки. Хоча ШІ відкриває нові джерела доходу, клієнти дедалі частіше прив'язують оплату до приросту продуктивності від технологій, а не до кількості відпрацьованих годин.

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