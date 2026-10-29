Intel прогнозує виторг $15–16 млрд у четвертому кварталі — Channel NewsAsia

Американська компанія Intel прогнозує виторг у четвертому кварталі на рівні від $15 млрд до $16 млрд, що нижче за середню оцінку аналітиків у $17,07 млрд. Скоригований прибуток, за очікуваннями компанії, становитиме 25 центів на акцію проти прогнозованих ринком 43 центів. Як повідомляє Channel NewsAsia, на прогноз Intel вплинули тривале послаблення ринку персональних комп’ютерів і жовтневий вибух на підприємстві компанії в Кір’ят-Гаті, Ізраїль.

Вплив зупинки заводу

Фінансовий директор Intel Девід Зінснер заявив, що вибух знизив прогноз виторгу на четвертий квартал приблизно на $300 млн, а валову маржу — орієнтовно на 200 базисних пунктів. Підприємство не працювало два тижні, а компанія ще оцінює, які кремнієві пластини можна використати або продати.

Зінснер також повідомив, що Intel очікує подібного впливу на виторг у першому кварталі. Завод у Кір’ят-Гаті переважно виробляє чипи для центрів обробки даних за технологічним процесом Intel 10. Компанія планувала розпочати нарощування виробництва на цьому майданчику до кінця тижня.

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Слабкі продажі чипів для ПК

У третьому кварталі, що завершився 26 вересня, виторг Intel зріс на 21% — до $16,51 млрд, що майже відповідає оцінці аналітиків у $16,50 млрд. Скоригований прибуток становив 52 центи на акцію, перевищивши очікувані 40 центів.

Водночас продажі підрозділу чипів для персональних комп’ютерів скоротилися на 5% — до $8,10 млрд, тоді як аналітики очікували $8,98 млрд. За словами Зінснера, спад на ринку ПК триватиме щонайменше до першої половини наступного року. Intel також підвищила прогноз капітальних витрат на 2026 рік з $18 млрд до $20 млрд і повідомила про суттєве збільшення витрат у 2027 році для розширення виробничих потужностей.

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