Від адаптації до трансформації: як українські компанії переосмислюють управління людським капіталом, лідерство та продуктивність бізнесу.

З 17 вересня по 5 листопада відбувся щорічний Всеукраїнський онлайн-марафон кейсів номінантів Премії HR-бренд Україна 2026 — відкритий майданчик, на якому українські компанії презентують свої HR-проєкти, діляться досвідом, управлінськими рішеннями та результатами їх впровадження.

Цьогоріч марафон об'єднав 65 проєктів, представлених у межах восьми тематичних етерів. Учасники розповідали про виклики, з якими стикаються їхні команди, інструменти їх подолання та ініціативи, які допомагають бізнесу адаптуватися, розвиватися й залишатися стійким в умовах війни.



«Головний висновок цьогорічного марафону — український HR переходить від стратегії адаптації до стратегії збереження і розвитку людського капіталу. І саме цей перехід об'єднує проєкти номінантів Премії HR-бренд 2026.

Ми бачимо, як змінюється фокус бізнесу: від пошуку готових фахівців — до створення власного кадрового потенціалу; від індивідуального лідерства — до ефективності команд; від декларування корпоративних цінностей — до їх інтеграції в управлінські рішення; від окремих програм підтримки працівників — до системного управління їхнім добробутом, розвитком і продуктивністю.



Особливість кейсів 2026 року — прагнення перетворити людиноцентричність на конкретні управлінські практики та вимірювані бізнес-результати. І для мене це найважливіший сигнал: інвестиції в людей стають не просто відповіддю на кадровий дефіцит, а й джерелом продуктивності, конкурентоспроможності та довгострокової стійкості українського бізнесу», — зазначає Лариса Онипко, лідерка Премії HR-бренд Україна.

У листі компаній-номінантів Премії HR-бренд 2026 року: Centravis, EPAM, iSolar, KNESS, KSE, L’Oréal Ukraine, Modus X, Moneyveo, NDA Recruitment, NOVUS, ОТP Bank, PepsiCo Україна, Persey Travel, Sigma Software, SharksCode, SHERIFF, Sklad Service, Superhumans Center, UKRNAFTA, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Vega Telecom, Watsons Ukraine, Yasno, Аврора-мультимаркет, Аптека 9-1-1, Асканія Беверидижз, Асканія-Флора, Банк Південний, БРСМ-Нафта, Генерал Черешня, Ґудвеллі Україна, Дніпро-М, ДТЕК, Інтерпайп, Київстар, Копійочка, Леруа Мерлен Україна, Метінвест, МХП, Національний банк України, ОККО, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, ТАС Агро, Торгова Група «ВБА», Укрзалізниця, Укрпошта, ЮРіЯ-ФАРМ.

Тож які тенденції визначають HR-порядок денний у 2026 році та в що український бізнес готовий інвестувати час і ресурси?

● Турбота про людей виходить за межі стандартних бенефітів

Компанії переходять від допомоги людям у подоланні труднощів до створення середовища, яке допомагає зберігати здоров'я, працездатність і залученість у довгостроковій перспективі.



● Технології трансформують роботу та розвиток працівників

Фокус зміщується від автоматизації окремих HR-функцій до підвищення продуктивності працівників, доступності сервісів та ефективності взаємодії між людьми й технологіями.



● Бізнес інвестує в таланти задовго до працевлаштування

Роботодавці дедалі частіше не чекають на готових фахівців, а беруть участь у формуванні компетенцій майбутніх працівників. Так бізнес стає співтворцем людського капіталу країни.



● Лідерство, культура та продуктивність стають взаємопов'язаними

HR допомагає бізнесу не лише залучати й утримувати людей, а й змінювати спосіб, у який команди працюють, взаємодіють і створюють результат.

Як змінюється роль HR-лідера?



Лариса Онипко, лідерка Премії HR-бренд зазначає: «Кейси марафону демонструють еволюцію ролі HR-лідера. Сьогодні HR дедалі частіше виступає не лише стратегічним партнером бізнесу, а й архітектором організаційних змін, який впливає на бізнес-модель, культуру управління, розвиток компетенцій та ефективність компанії. HR є лідером людиноцентричних змін — інтегрує добробут, інклюзію, підтримку ветеранів і стійкість працівників у довгострокову стратегію компанії.»

Сьогодні HR-лідер дедалі частіше виступає:

● Архітектором організаційних змін

● Партнером бізнесу з продуктивності

● Стратегом людського капіталу

● Лідером людиноцентричних змін

Це означає і зміну критеріїв ефективності HR: дедалі важливішим стає не лише те, скільки програм реалізовано, а й те, що змінилося завдяки їм у поведінці людей, управлінських рішеннях, продуктивності та стійкості організації.

Від HR-проєктів — до трансформації бізнесу



Кейси номінантів Премії HR-бренд 2026 підтверджують: HR дедалі тісніше інтегрується в бізнес-стратегію, а інвестиції в людський капітал виходять далеко за межі традиційних кадрових функцій.

Переглянути презентації кейсів можна за посиланням.

А вже 14 грудня відбудеться підсумкова конференція та церемонія нагородження Премії HR-бренд ПРОЯВИСЬ, де будуть оголошені переможці 2026. Долучайтеся, щоб разом з нами поговорити про головні виклики ринку праці та відзначити компанії, що формують майбутнє українського бізнесу!



Організатор Премії HR-бренд — Eclectic Talents Group — міжнародна екосистема доступу до талантів, що об’єднує понад 11 брендів у 18 країнах світу.

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