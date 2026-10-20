Інвестори SpaceX запитали про можливе злиття з Tesla — Channel NewsAsia

Інвестори SpaceX перед вебтрансляцією результатів компанії за третій квартал запитали керівництво, коли може відбутися злиття з Tesla. Це питання посіло друге місце за підтримкою серед поданих інвесторами: воно отримало 26 голосів. На сайті для зв’язків з інвесторами Tesla аналогічне запитання набрало 128 голосів.

Про це повідомляє Channel NewsAsia. Інвестори давно припускають, що дві найбільші компанії Ілона Маска можуть об’єднатися. Водночас ані SpaceX, ані Tesla, ані сам Маск офіційно не заявляли про намір укласти таку угоду.

Припущення Barclays

Минулого тижня Barclays припустив, що про угоду можуть оголосити до річних зборів акціонерів Tesla. На думку банку, імовірнішим покупцем у такому разі була б SpaceX. Це оцінка Barclays, а не підтверджений план компаній.

Було невідомо, чи обере керівництво SpaceX питання про можливе злиття для відповіді під час вебтрансляції, запланованої на 16:30 за східним часом США.

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Запитання про Starship та ШІ

Найпопулярнішим серед інвесторів стало питання про прогрес у створенні місячного посадкового модуля на базі Starship — воно набрало 38 голосів. SpaceX просунулася у випробуваннях Starship, однак технології, необхідні для використання ракети як місячного модуля, зокрема дозаправлення на орбіті, ще не були повністю продемонстровані.

Роздрібні інвестори переважно цікавилися Starship, тоді як аналітики та інституційні інвестори просили пояснити доходи й витрати, пов’язані зі штучним інтелектом. Одне із запитань стосувалося частки доходу від ШІ, забезпеченої багаторічними зобов’язаннями. Також інституційний інвестор запитав, скільки законтрактованих Google потужностей залишилося б доступними, якби суд зупинив роботу газових турбін у дата-центрі Colossus 2 у Мемфісі.

За даними матеріалу, доходи SpaceX від ШІ надходять від невеликої кількості клієнтів, зокрема Google та лабораторії ШІ Anthropic, а контракти на обчислювальні потужності можуть бути припинені приблизно за 90 днів. Прибутковий супутниковий інтернет-сервіс Starlink допомагає фінансувати витрати на чипи, наземні дата-центри та Grok, тоді як збитки ШІ-напрямів зросли.

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