Інженер Шульц заявив, що у фільмі показали не той пристрій Theranos — Fortune

У США колишній інженер Theranos Тайлер Шульц заявив, що Елізабет Голмс у документальному фільмі You Can See Everything демонструє не той пристрій для аналізу крові, який застосовували для аналізів пацієнтів. Як повідомляє Fortune, Шульц вважає, що стрічка дозволяє засновниці компанії й надалі формувати власну версію історії Theranos.

Заява про пристрій

У фільмі Голмс розкладає на кухонному столі складові приладу для аналізу крові та говорить, що він міг би виконувати сотні тестів за наявності необхідних хімічних розробок. У колонці для STAT Шульц написав, що це була майбутня версія продукту, яку так і не завершили та не застосовували для пацієнтів.

За його словами, прилад Edison, з яким він працював по 12 годин на день, відрізнявся від продемонстрованого у фільмі. Він міг проводити лише один аналіз за раз, часто не проходив контроль якості та видавав пацієнтам неточні результати. Шульц також розкритикував те, що режисер Натан Філдер зосередився на значенні слова «міг», а не на тому, як фактично працювала технологія.

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Образ Голмс у фільмі

Документальну стрічку зняли Натан Філдер і Ленс Оппенгейм. Вона показує Голмс в останні тижні перед тим, як вона прибула до в’язниці у 2023 році. У 2022 році суд визнав її винною в обмані інвесторів, однак сама Голмс продовжує заперечувати, що брехала.

Шульц, який допоміг викрити проблеми з технологією Theranos, сказав CBS Mornings, що майже не впізнав колишню керівницю на екрані. Він зауважив, що раніше Голмс легко домінувала в кімнаті навіть серед високопосадовців, генералів і сенаторів, тоді як тепер вона справляє враження зламаної людини. Водночас він не вважає, що Голмс визнає власну відповідальність за те, що сталося.

Шульц також поставив під сумнів показаний у фільмі образ скромного життя Голмс із партнером Біллі Евансом та двома дітьми в орендованому будинку в Сан-Дієго. За оцінкою Realtor.com, вартість цієї прибережної нерухомості становить $5,8 млн. Нині Голмс відбуває федеральний термін ув’язнення у штаті Техас.

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