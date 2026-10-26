Itaú домовився придбати ШІ-стартап NeoSpace за $589 млн — Channel NewsAsia

Бразильський банк Itaú уклав угоду про придбання всіх випущених акцій стартапу NeoSpace AI, який спеціалізується на великих моделях штучного інтелекту. Вартість угоди становитиме 2,925 млрд бразильських реалів, або близько $589 млн, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на повідомлення банку для ринку цінних паперів.

Умови розрахунку

Частину суми Itaú виплатить під час закриття угоди. Решту суми буде відстрочено на п’ять років. У повідомленні також наведено курс для доларового еквівалента: 4,9654 реала за один долар США.

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Умови завершення угоди

NeoSpace AI співпрацює з Itaú майже два роки, ідеться у повідомленні банку. Угода ще не завершена: її закриття залежить від регуляторного схвалення та виконання стандартних умов.

Про укладення угоди Itaú повідомив у понеділок, 26 жовтня. Матеріал Channel NewsAsia опубліковано з посиланням на агентство Reuters.

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