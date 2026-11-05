Ювілейний Ukrainian Livestock Summit 2026 відбудеться у Львові!

25 листопада 2026 року у Львові відбудеться ювілейний, п’ятий Ukrainian Livestock Summit — ключова професійна подія України для представників тваринництва, птахівництва, кормовиробництва та переробної галузі.

Цього року саміт відкриває нову сторінку своєї історії та вперше відбудеться у Львові — одному з головних культурних, історичних і ділових центрів України.

Проведення Ukrainian Livestock Summit у новому регіоні розширює географію професійного діалогу та створює додаткові можливості для налагодження партнерств між представниками аграрного бізнесу з різних областей України.

Про Саміт

Ukrainian Livestock Summit 2026 — професійна галузева платформа, присвячена розвитку тваринництва, птахівництва, кормовиробництва та переробки продукції тваринного походження.

Мета саміту — створити ефективний майданчик для відкритого діалогу між бізнесом, державою, науковою спільнотою та виробниками технологій, обговорення актуальних викликів галузі, презентації сучасних рішень і сприяння модернізації українського виробництва.

У межах Ukrainian Livestock Summit 2026 відбудуться:

Комбікормовий форум — професійний майданчик для обговорення сучасних технологій виробництва комбікормів, компонентів, рецептур, годівлі тварин і підвищення ефективності кормовиробництва;

Форум «Ефективне тваринництво і птахівництво» — обговорення актуальних питань розвитку свинарства, птахівництва, молочного та м’ясного скотарства, підвищення продуктивності та ефективності виробництва;

Форум «Agrobuild: Тваринництво» — спеціалізована платформа, присвячена проєктуванню, будівництву, модернізації та технологічному оснащенню тваринницьких і птахівничих комплексів.

У програмі Ukrainian Livestock Summit 2026:

конференції та експертні дискусії, присвячені птахівництву, свинарству, молочному та м’ясному скотарству;

кормовиробництво, сучасні технології годівлі та виробництва комбікормів;

технології та інновації у переробці продукції тваринного походження;

автоматизація виробництва, енергоефективність і сучасні стандарти якості;

ветеринарія, біобезпека, здоров’я та благополуччя тварин;

презентації сучасного обладнання, технологій, продуктів і сервісів.

Окрім ділової програми, на учасників чекатимуть спеціалізована виставка, B2B-переговори, професійний нетворкінг, презентації українських та міжнародних компаній, експертні дискусії, кава-брейки, лаунж-зона та неформальне спілкування.

Ювілейний п’ятий Ukrainian Livestock Summit стане місцем, де формуються нові професійні зв’язки, народжуються бізнес-ідеї, презентуються інновації та визначаються подальші напрями розвитку тваринницької галузі України.

Запрошуємо 25 листопада 2026 року до Львова — на Ukrainian Livestock Summit 2026!

Поєднуємо професійний діалог, нові бізнес-можливості та особливу атмосферу Львова.

Дата: 25 листопада 2026 року

Місце проведення: м. Львів, BARVY EVENT HALL, спортивно-розважальний комплекс LEOLAND, вул. Мельника, 18

Детальніше про подію та реєстрація:

https://livestock-summit.com.ua

Партнерство та участь у виставці:

+38 (096) 899-42-72

+38 (067) 243-38-03

[email protected]

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