Iveco збереже штаб-квартиру в Турині після переходу до Tata Motors — ANSA English

Італійський виробник комерційного транспорту Iveco збереже штаб-квартиру в Турині, Італія, після входження до складу індійської Tata Group. Tata Motors придбала частку в 89,42% компанії, а Iveco офіційно стала частиною групи 30 жовтня.

Штаб-квартира в Турині

Голова Tata Sons і Tata Motors Натараджан Чандрасекаран та генеральний директор Tata Motors Гіріш Ваґх заявили на заході в Турині, що Iveco Group і надалі матиме штаб-квартиру в цьому місті. За їхніми словами, група зберігатиме ідентичність своїх брендів, персоналу та промислову присутність.

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Про це повідомляє ANSA English. Керівники Tata Motors також заявили, що компанія підтримуватиме чинну стратегію Iveco Group та її інвестиційні плани.

Плани співпраці

Tata Motors та Iveco Group співпрацюватимуть, щоб використати сильні сторони обох організацій. У Tata Motors зазначили, що це має посилити їхні можливості та створити більшу цінність для клієнтів і зацікавлених сторін.

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