Ізраїль та Казахстан уклали угоду про уникнення подвійного оподаткування — Jerusalem Post

Ізраїль та Казахстан підписали в Єрусалимі угоду про уникнення подвійного оподаткування, переговори щодо якої тривали понад десять років. Документ має спростити двосторонні інвестиції та діяльність компаній, зменшуючи ризик оподаткування одного доходу в обох країнах, повідомляє Jerusalem Post.

Угоду уклали під час десятого засідання Спільної ізраїльсько-казахстанської економічної комісії. Співголовами зустрічі були представник Міністерства фінансів Ізраїлю Зеев Елькін і віцепрем'єр-міністр Казахстану Жаслан Мадієв. Точні положення документа та дату його набуття чинності публічно не розкривали.

Домовленості у сфері технологій

Сторони також підписали меморандуми про взаєморозуміння у галузях штучного інтелекту, праці та кібербезпеки, спільну декларацію про космічну співпрацю, а також офіційний протокол комісії. Учасники обговорили взаємодію в енергетиці, водних технологіях, сільському господарстві, інвестиціях, критично важливих мінералах, науці, охороні здоров'я та промисловій стандартизації.

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Під час візиту казахстанської делегації дві країни провели перше засідання спільної робочої групи з управління водними ресурсами. Її з ізраїльського боку очолює Управління водних ресурсів Ізраїлю. Окремо на двосторонньому бізнес-форумі компанії обговорювали можливості співпраці у високих технологіях, промисловості та інфраструктурі.

Делегація з Казахстану

За даними МЗС Ізраїлю, Жаслан Мадієв став найвищим посадовцем Казахстану, який відвідав Ізраїль за останні десять років. Він прибув із делегацією, до якої увійшли понад 50 високопосадовців та представників державних компаній, зокрема заступники міністрів і керівники регіонів.

Казахстанська сторона також повідомила про підписання семи комерційних документів у межах бізнес-форуму. Серед тем обговорень були пряме авіасполучення та можливість запровадження безвізових поїздок.

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