Ізраїльський стартап Vizby продали за мільйони шекелів без інвестицій — Jerusalem Post

В Ізраїлі ШІ-стартап Vizby продали компанії Swap Commerce за нерозкриту суму в мільйонах шекелів. Компанію заснували Ейлон Зефанія, Йоні Коен, Авів Йовель і Міхаль Еліясаф — усім їм по 28 років. Як повідомляє Jerusalem Post, угоду уклали менш ніж за рік після заснування Vizby, а стартап не залучав зовнішнього фінансування від венчурних фондів чи інших інвесторів.

Платформа для продавців Shopify

Vizby розробляє платформу на базі штучного інтелекту для продавців на Shopify. Вона має допомагати їм поліпшувати маркетингові та управлінські стратегії без потреби залучати повноцінну команду.

За даними компанії, до придбання стартап працював лише кілька місяців і не отримував значних інвестицій від венчурних фондів або інших інвесторів. Засновники зосередилися на створенні продукту з комерційним потенціалом, який мав розв'язувати маркетингові завдання бізнесу в конкурентній сфері електронної комерції.

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Роль штучного інтелекту

Авів Йовель заявив виданню, що штучний інтелект змінює як процес створення компаній, так і взаємодію споживачів із бізнесом. За його словами, команда Vizby прагнула підготувати продавців до майбутнього, у якому ШІ-агенти відіграватимуть значну роль у процесі покупок.

У заяві Vizby також зазначили, що молоді підприємці дедалі частіше застосовують інструменти штучного інтелекту, аби швидше створювати продукти з меншими ресурсами.

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