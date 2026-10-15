Jio Platforms знизила оцінку до $108 млрд перед IPO в Індії — CNBC

Індійська телекомунікаційна та цифрова компанія Jio Platforms знизила оцінку до приблизно 108 млрд доларів перед первинним публічним розміщенням акцій, яке має відкритися 21 жовтня. Як повідомляє CNBC, IPO може залучити до 302 млрд рупій, або майже 3,2 млрд доларів, за ціною від 1065 до 1119 рупій за акцію.

Раніше на ринку обговорювали оцінку Jio Platforms понад 130 млрд доларів. За підрахунками брокерської компанії Nomura, вартість підприємства Jio скоротилася до 118 млрд доларів із очікуваних раніше 133 млрд доларів.

Оцінка нижча за конкурента

Оцінка акціонерного капіталу Jio на рівні 108 млрд доларів є нижчою за ринкову капіталізацію Bharti Airtel — другого найбільшого телекомунікаційного оператора Індії, яку LSEG оцінює більш як у 117 млрд доларів.

У Nomura зазначили, що після лістингу Jio доведеться демонструвати зростання публічним акціонерам. На думку аналітиків, період легкого приросту абонентів добігає кінця, а підвищення тарифів може стати головним чинником зростання прибутків.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У документах до IPO Jio вказала середній дохід на одного користувача на рівні 214 рупій, або 2,25 долара, на місяць. У Airtel цей показник становив 257 рупій для мобільного зв’язку, 527 рупій для домашнього інтернету та 158 рупій для цифрового телебачення.

Ставка на технології та супутниковий зв’язок

Jio Platforms планує спрямувати 275 млрд рупій із залучених коштів на погашення боргу телекомунікаційного бізнесу. Партнер Counterpoint Research Ніл Шах вважає, що це має вивільнити внутрішні грошові потоки для наступного етапу зростання, зокрема інвестицій у зелену інфраструктуру штучного інтелекту гігаватного масштабу та супутникову мережу на низькій навколоземній орбіті.

Мукеш Амбані під час щорічних зборів акціонерів у червні заявляв, що Jio має продемонструвати здатність Індії створювати технологічні компанії глобального масштабу. Водночас засновник Ansid Capital Анураг Сінґх сказав CNBC, що компанія наразі не має достатньої продуктової експертизи для позиціонування як технологічного бізнесу. Шах також зазначив, що Meta і Google, які володіють майже 10% та 8% часток у Jio відповідно, не виходять з інвестицій через IPO.

Читай нас у