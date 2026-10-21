JPMorgan мобілізував $230 млрд для критичних галузей США — Fortune

У США банк JPMorgan Chase за рік профінансував або сприяв залученню $230 млрд у галузі, які вважає важливими для економічної та національної безпеки, зокрема у видобуток критичних мінералів, оборону та передові технології. Про це Fortune повідомляє з посиланням на банк. Ці кошти є частиною 10-річної ініціативи Security and Resiliency Initiative загальним обсягом $1,5 трлн.

JPMorgan також заявив, що виділив $5 млрд власного капіталу для інвестицій в оборонні компанії, серед яких Hadrian і Castelion. Це половина початково запланованих $10 млрд. Генеральний директор банку Джеймі Даймон заявив, що сильна економіка й національна безпека потребують інвестицій у критичну інфраструктуру, виробництво, енергетику, оборону та інновації, а також політики, що підтримує зростання.

Інвестиції у критичні мінерали

JPMorgan інвестував $75 млн у Perpetua Resources, отримавши 2,7% акцій компанії, яка розробляє в Айдахо родовище сурми. За даними Fortune, воно, як очікується, містить єдиний виявлений у США запас цього мінералу, який застосовують у виробництві боєприпасів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Банк також допомагає організувати фінансування проєкту Korea Zinc вартістю $7,4 млрд у Кларксвіллі, штат Теннессі. Підприємство з переробки критичних мінералів має розпочати комерційну роботу у 2029 році та виробляти, зокрема, цинк, германій і галій. Проєкт передбачає $1,4 млрд акціонерного й боргового фінансування від Пентагону та $210 млн від Міністерства торгівлі США.

Оборонні проєкти

JPMorgan брав участь в організації $1 млрд фінансування для MP Materials, щоб наростити виробництво рідкоземельних магнітів у США. Такі магніти використовують у винищувачах. Угода супроводжувалася інвестицією, після якої Міністерство оборони США стало найбільшим акціонером компанії.

Банк також очолив раунд фінансування Hadrian майже на $1,4 млрд і раунд на $800 млн для Castelion. Hadrian створює автоматизовані заводи для точного озброєння, а Castelion розробляє гіперзвукові ракети. Крім того, у січні JPMorgan консультував L3Harris щодо інвестиції Пентагону на $1 млрд у її ракетний бізнес, який виробляє компоненти для ракет Tomahawk і Patriot.

Читай нас у