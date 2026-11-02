Кабмін оновив вимоги у сфері управління відходами для бізнесу

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про зміну та спрощення правил діяльності підприємств у сфері управління відходами. Ухвалені норми покликані зберегти баланс між екологічним контролем та умовами функціонування промисловості під час воєнного стану, а також сприяти підтримці конкурентоспроможності українських виробників.

Відповідно до урядової постанови, програма контролю та моніторингу сміттєвих полігонів відтепер розроблятиметься одразу на п'ять років замість її щорічного поновлення. Документ також спрощує процедуру визнання залишків виробництва побічними продуктами та полегшує отримання висновків для транскордонного перевезення окремих видів відходів.

Крім того, рішення узгоджує екологічні заходи з чинним законодавством для усунення невизначеностей при фінансуванні з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища та впроваджує перехідні правила для учасників експериментального проєкту зі спрощеного отримання дозволів на оброблення відходів.

Джерело: Міністерство економіки та довкілля України.

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