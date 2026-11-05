Кабмін розширив перелік фахівців, яким дозволено працювати в аптеках

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Кабінет міністрів України ухвалив зміни, згідно з якими фармацевти-інтерни та фахівці зі спеціальністю «Медсестринство» (медсестри, акушери, фельдшери) отримали право працювати в аптеках.

У Міністерстві охорони здоровʼя повідомили, що ці працівники можуть обіймати посади асистентів фармацевта та відпускати рецептурні й безрецептурні ліки під керівництвом фармацевта.

Водночас у сільській місцевості та прифронтових громадах фахівці з медсестринською освітою можуть відпускати ліки за е-Рецептами самостійно. Нововедення ухвалено для покращення організації роботи аптечних закладів в умовах кадрового дефіциту.

Джерело: Міністерство охорони здоровʼя України.

Раніше Кабмін дозволив продавати безрецептурні ліки на заправках. Працівники АЗС зможуть відпускати препарати за ліцензією, а у приміщенні обов’язково має бути окрема зона для зберігання ліків. Рішення покликане зробити ліки доступнішими, особливо у сільській місцевості та прифронтових регіонах.

Уряд доручив контролювати ціни на ліки через ризик підвищення вартості.

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