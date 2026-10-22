Кабмін спростив митні правила для бізнесу, який постраждав від ударів рф

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Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до митних процедур, щоб підтримати підприємства, які зазнали пошкоджень унаслідок російських атак, а також прискорити проходження товарів через митницю.

Підприємства, які через обстріли втратили майно та погіршили фінансові показники, зможуть зберегти або отримати окремі митні спрощення.

Для цього потрібно підтвердити наслідки атаки та подати фінансовий план, який передбачає відновлення необхідного рівня фінансової стійкості протягом двох років.

Також уряд передбачив такі зміни:

Строк погодження заходів офіційного контролю товарів скоротять із восьми робочих годин до однієї.

Для постраждалих авторизованих економічних операторів моніторинг фінансової стійкості відтермінують до завершення 17-го місяця після скасування воєнного стану.

Повторне оцінювання підприємств, які користуються зменшеними митними гарантіями або звільненням від них, проведуть у першому та другому кварталах 2027 року.

Передбачено спрощення для ввезення матеріалів та обладнання, необхідних для виробництва озброєння за фінансування іноземних партнерів.

Для митних складів, чиї системи відеоспостереження пошкоджені через бойові дії, тимчасово не застосовуватимуть відповідні вимоги до їхньої роботи за визначених умов.

Джерело: Кабінет Міністрів України.

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