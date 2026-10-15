Каліфорнія зобов’язала банки і кредитні спілки звітувати про страхові виплати — Fortune

Влада Каліфорнії у США зобов’язала іпотечних кредиторів, зокрема банки та кредитні спілки, подати звіти про те, як вони розпоряджалися страховими виплатами постраждалим від пожеж у районі Лос-Анджелеса 2025 року. Регулятори прагнуть прискорити перерахування коштів, які кредитори утримують перед передачею власникам житла, повідомляє Fortune.

Понад 160 скарг на затримки

Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії з січня 2025 року отримав понад 160 скарг на затримки виплат та інші проблеми. Банкам і кредитним спілкам дали два тижні для подання звітів.

Секретар Агентства ділових і споживчих послуг Каліфорнії Рогіт Чопра назвав неприйнятним те, що деякі постраждалі від пожеж досі не мають доступу до коштів для відбудови, хоча пройшли процедуру подання страхових заяв.

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Можливі штрафи для кредиторів

У липні губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом звернувся до асоціацій банків і кредитних спілок. За його словами, люди, які відбудовують знищене вогнем житло, повідомляли, що кредитори часом утримують страхові виплати тижнями. Він доручив штату зібрати дані про установи, які перераховують кошти довше ніж за 10 днів і не мають плану прискорення виплат.

Торік Ньюсом підписав закон, що зобов’язує банки та кредитні спілки сплачувати власникам житла відсотки за страхові кошти, які вони утримують. Комісар Департаменту фінансового захисту та інновацій Кей Сі Мохсені заявив, що відомство може застосувати до установ, які безпідставно затримують виплати, заходи впливу, зокрема штрафи.

Пожежі Палісейдс і Ітон знищили понад 16 тисяч житлових будинків та інших споруд у житлових районах Лос-Анджелеса й околиць. За даними видання, відбудували лише дуже небагато з них.

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