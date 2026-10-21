Канцлер Мерц: ЄС готовий захищати промисловість від Китаю — The Local Germany

У Берліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз готовий захищати свою промисловість від того, що він назвав несправедливими торговельними практиками Китаю. ЄС прагне чесної торгівлі з Пекіном, але водночас має бути готовим відстоювати власну промисловість, повідомляє The Local Germany.

Претензії до торговельної політики Китаю

Мерц розкритикував надлишкові промислові потужності Китаю, субсидування продукції та експортні переваги. На його думку, останні пов’язані зі штучно заниженим курсом китайської валюти, а ці питання слід порушувати у відносинах із КНР.

За словами канцлера, торговельний профіцит Китаю у відносинах з ЄС щороку перевищує 300 млрд євро. Водночас він визнав, що частина успіху китайської економіки пов’язана із сильними новими компаніями та якісними дослідженнями, що, за його словами, заслуговують на повагу.

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Інструменти торговельного захисту

Канцлер заявив, що Німеччина, Франція та Євросоюз загалом готові захищати власні інтереси. За його словами, для цього ЄС застосовуватиме новий набір інструментів торговельного захисту.

Мерц наголосив, що такі кроки не означають початку торговельної війни з Китаєм. Він також повідомив про певний прогрес у нещодавніх переговорах представників ЄС із Китаєм, зокрема про домовленість скоротити кількість автомобілів, що експортуються на європейський ринок.

Німеччина, промисловість якої охоплює автомобільний, хімічний та електронний сектори, раніше мала значний торговельний профіцит і великі обсяги продажів до Китаю. Однак останніми роками китайські компанії стали конкурентнішими, а німецькі експортери зіткнулися зі зростанням виробничих витрат і митами США.

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