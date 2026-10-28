Канцлер Німеччини Мерц закликав Японію підтримати торговельний альянс — Asharq Al-Awsat

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на діловому саміті в Токіо закликав Японію підтримати запропонований ним глобальний альянс для захисту торгівлі, заснованої на правилах. Ініціативу він просуває під час тижневої поїздки країнами Азії, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Спільна відповідь на тиск

За словами Мерца, об’єднання держав-однодумців допоможе протистояти дедалі частішому застосуванню тарифів та економічного примусу. Якщо інші країни порушуватимуть правила глобальної торговельної системи або застосовуватимуть економічний тиск, учасники альянсу зможуть координувати дії та виступати єдиним фронтом, заявив він. Ці слова, як зазначає видання, очевидно стосувалися США та Китаю.

Мерц також повторив вислів, який прем’єр-міністр Канади Марк Карні вжив у січневій промові про співпрацю держав із середнім рівнем впливу. Канцлер сказав, що за спільних дій країнам не доведеться обирати між роллю тих, хто «в меню», і тих, хто «сидить за столом», оскільки «сам ресторан належатиме нам».

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Реакція Китаю та торговельний баланс

У відповідь на пропозицію Мерца Китай заявив, що сподівається на об’єктивний і раціональний підхід Німеччини та Європейського Союзу. Пекін також повідомив про готовність працювати з усіма сторонами задля підтримання стабільності торгівлі й ланцюгів постачання.

Німеччина розглядає Китай одночасно як великого торговельного партнера та стратегічного суперника. Водночас, згідно з доповіддю, дефіцит Німеччини у торгівлі з Азійсько-Тихоокеанським регіоном у 2026 році може сягнути рекордних майже 146 млрд євро. Причиною названо скорочення німецького експорту до Китаю, яке переважає зростання продажів на інших ринках регіону.

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