Казахстан і Узбекистан залучили ОАЕ до проєкту залізниці через Афганістан — OilPrice

Казахстан і Узбекистан підписали з Об’єднаними Арабськими Еміратами меморандум про практичне опрацювання проєкту залізниці через Афганістан до морських портів Пакистану. Про це повідомляє OilPrice з посиланням на заяву уряду Казахстану. Маршрут покликаний забезпечити країнам Центральної Азії доступ до пакистанських портів.

Роль ОАЕ у проєкті

Астана і Ташкент давно підтримують ідею трансафганської залізниці. За даними видання, їм бракує фінансових ресурсів і технічної експертизи для самостійної реалізації проєкту.

У заяві казахстанського уряду зазначено, що ОАЕ мають міжнародний досвід у транспортній інфраструктурі, логістиці та реалізації великих інвестиційних проєктів. Водночас сторони не оголосили конкретних фінансових зобов’язань або сум можливих інвестицій.

Меморандум має сприяти транспортному сполученню між Центральною та Південною Азією, а також розвитку міжнародної торгівлі, логістики й інвестиційної співпраці.

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Наступні етапи та перешкоди

Першим кроком має стати підготовка техніко-економічних досліджень та аналітичних оцінок. Учасники також визначатимуть, яка залізнична й супутня інфраструктура потрібна для прокладання маршруту через гірську місцевість Афганістану.

Казахстан, Узбекистан і ОАЕ прагнутимуть створити постійну робочу групу з технічних, економічних і фінансових питань проєкту. До повернення талібів до влади Азійський банк розвитку підтримав будівництво 75-кілометрової залізниці між прикордонним Хайратоном і Мазарі-Шарифом на півночі Афганістану.

Проєкту також можуть перешкоджати напружені відносини між Афганістаном і Пакистаном. За даними видання, сутички впродовж останнього року призвели до закриття сухопутного кордону між двома країнами. Відсутність міжнародного визнання уряду талібів також ускладнювала залучення міжнародних фінансових інституцій до трансафганської залізниці.

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