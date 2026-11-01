KB Kookmin отримав мандат на кредит $8 млрд для ШІ-проєкту Naver — Korea Herald

У Південній Кореї банк KB Kookmin отримав мандат на організацію синдикованого кредиту обсягом 10,7 трлн вон, або близько $8 млрд, для проєкту обчислювальної інфраструктури зі штучним інтелектом, що надаватиме потужності Naver Cloud. Як повідомляє Korea Herald, у банку назвали угоду першим у країні GPU-фінансуванням і найбільшим синдикованим кредитом в історії Південної Кореї.

Структура фінансування

Кредит є частиною проєкту загальною вартістю близько 13 трлн вон, який підтримує канадська інвестиційна компанія Brookfield. Вона планує створити спеціальну компанію з робочою назвою Asset Co., яка придбає графічні процесори та інші активи для ШІ-обчислень.

Asset Co. володітиме графічними процесорами й інфраструктурою дата-центру, а Naver Cloud керуватиме ШІ-фабрикою та продаватиме клієнтам обчислювальні послуги. Обчислювальні потужності надаватимуть Naver Cloud за довгостроковою угодою. KB Kookmin відповідатиме за структурування позики та переговори щодо її ключових умов.

Банк повідомив про участь інших місцевих банків і компаній з цінних паперів, не розкриваючи остаточного складу кредиторів та умов кредитування. Раніше медіа писали, що до фінансування могли долучитися Korea Development Bank, банки Shinhan, Woori і Hana, а також NH Investment & Securities.

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ШІ-фабрика Naver

У липні Naver, Nvidia та Brookfield оголосили про намір реалізувати проєкт ШІ-фабрики вартістю $10 млрд. Brookfield погодилася надати до $9 млрд на інфраструктуру, тоді як Nvidia планує стратегічно інвестувати в Naver $1 млрд.

Naver уклала з Brookfield угоду щодо інфраструктури на $9 млрд — це було умовою для інвестиції Nvidia. Компанія планує, що потужність ШІ-фабрики сягне 55 мегаватів у першій половині 2027 року, 100 мегаватів до кінця того ж року та 200 мегаватів у 2028 році. Центром проєкту стане гіпермасштабний дата-центр GAK Sejong, де, за оцінкою Naver, може бути розміщено близько 100 тисяч графічних процесорів Nvidia.

Naver також гарантувала виконання платіжних зобов’язань Naver Cloud за контрактами проєкту. Номінальний ліміт гарантії становить до 18,74 трлн вон за умови повного використання ліміту інвестицій Brookfield у $9 млрд; на сам синдикований кредит ця гарантія не поширюється.

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