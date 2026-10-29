Керівник Ting Hsin придбав 17,274% акцій оператора Taipei 101 — Taipei Times

У Тайвані керівник Ting Hsin International Group Вей Інцзяо придбав 17,274% акцій Taipei Financial Center Corp (TFCC) — оператора хмарочоса Taipei 101. Японська корпорація Itochu передала весь свій пакет компанії Cheng Mei Capital, яка належить Вею, повідомляє Taipei Times.

Новий акціонер оператора Taipei 101

У TFCC заявили, що поважають рішення Itochu продати частку та вітають Cheng Mei Capital серед акціонерів. Компанія очікує, що Cheng Mei та інші акціонери співпрацюватимуть задля подальшого розвитку комерційної будівлі й вищої дохідності для всіх власників акцій.

За даними реєстрації Міністерства економіки Тайваню, Cheng Mei Capital заснували 14 липня, а її представником є Вей Інцзяо. Серед напрямів діяльності компанії вказані інвестиції, венчурний капітал і бізнес-консалтинг.

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Попередня частка Ting Hsin

Вей Інцзяо заявив, що позитивно оцінює перспективи бізнесу Taipei 101. Він також повідомив про намір співпрацювати з управлінською командою та іншими акціонерами для стабільного розвитку бізнесу хмарочоса.

Раніше Ting Hsin мала значну частку в Taipei 101. Після того, як група опинилася в центрі скандалу з харчовою олією у 2014 році, на неї чинили тиск із вимогою вийти з управління будівлею та продати пакет акцій. Зрештою Ting Hsin погодилася продати Itochu 37,17% акцій за 665 млн доларів США, а передавання пакета завершили у 2018 році.

У 2024 році Itochu почала поступово скорочувати участь у TFCC, передавши приблизно 5% акцій дочірній компанії Nishimatsu Taiwan Investment Corp. У 2025 році японська група зменшила частку з 32,14% до 17,274%, передавши акції шести банкам із державною участю. Наразі група акціонерів, пов’язана з урядом, володіє приблизно 70% TFCC.

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