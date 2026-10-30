Кількість покупців японських конбіні падає 15 місяців поспіль — The Japan Times

У Японії кількість покупців у магазинах крокової доступності, відомих як конбіні, зменшується 15 місяців поспіль. На тлі зростання вартості життя частина споживачів відмовляється від таких магазинів і переходить до закупівель у дисконтних супермаркетах, повідомляє The Japan Times.

Покупці змінюють звички

43-річна Кана Секія раніше купувала продукти біля залізничної станції в Токіо, коли поверталася з роботи. Тепер вона на вихідних їде автомобілем понад 30 хвилин до дисконтного супермаркету, щоб закуповувати продукти великими партіями.

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Жінка заявила, що цілком перестала ходити до магазинів крокової доступності через зростання вартості життя. За даними Japan Franchise Association, скорочення кількості покупців у конбіні триває вже 15 місяців.

Інфляційний тиск

Зміна поведінки покупців становить проблему не лише для мереж магазинів крокової доступності, а й є тривожним сигналом для японської економіки, яка вийшла з десятиліть дефляції. Дані Банку Японії свідчать, що базова інфляція у вересні зросла найшвидшим річним темпом за три роки та перевищила цільовий показник центрального банку в 2%.

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