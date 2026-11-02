Kimberly-Clark завершила придбання Kenvue за майже $49 млрд — CNBC

У США компанія Kimberly-Clark завершила придбання Kenvue — виробника Tylenol та власника брендів Band-Aid, Zyrtec, Neutrogena і Listerine. Вартість угоди з урахуванням боргу становить майже $49 млрд. Про це повідомляє CNBC.

Фінансові цілі угоди

Kimberly-Clark підтвердила фінансові цілі після поглинання: за три роки компанія розраховує скоротити витрати на $1,9 млрд. Вона також очікує $500 млн додаткового прибутку завдяки зростанню виручки, частково компенсованого $300 млн реінвестицій.

Генеральний директор Kimberly-Clark Майкл Хсу заявив, що компанія має сильніші можливості у роботі з ритейлерами, цифрових продажах, рекламі та продуктових інноваціях. За його словами, поєднання цих ресурсів має прискорити зростання Kenvue, яка раніше була підрозділом Johnson & Johnson і стала самостійною компанією у травні 2023 року.

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Хсу також вказав на можливості для розширення в наявних категоріях Kenvue. Окрім Tylenol, портфель компанії охоплює, зокрема, бренди Band-Aid, Zyrtec, Neutrogena та Listerine.

Позови щодо Tylenol і борг

Разом із Kenvue Kimberly-Clark отримує юридичні та репутаційні ризики, пов’язані з Tylenol. У липні федеральний апеляційний суд поновив розгляд понад 500 позовів, у яких позивачі стверджували, що вживання препарату під час вагітності могло сприяти розвитку аутизму або СДУГ у дітей. Kenvue оскаржувала це рішення, однак апеляційний суд США згодом відмовився його переглядати.

Хсу заявив, що під час підготовки угоди Kimberly-Clark провела масштабне дослідження та консультувалася з медичними і юридичними фахівцями. За його словами, компанія має намір зберегти дивідендні виплати, а з другого року після завершення угоди очікує збільшення прибутку та зниження коефіцієнта боргового навантаження приблизно до 2,0.

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