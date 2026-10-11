Китай витрачає 19% центрального бюджету на обслуговування боргу — Fortune

Китай у 2026 році може спрямувати 19,2% загального бюджету центрального уряду на виплату відсотків за боргом — проти 12% у 2014 році. Про це повідомляє Fortune з посиланням на оцінки Conference Board, які цитує Financial Times.

Витрати на обслуговування боргу зростають на тлі уповільнення економічного зростання Китаю, слабкого внутрішнього попиту та проблем у секторі нерухомості. Водночас Пекін спрямовує фінансування державних банків у пріоритетні сфери, зокрема виробництво електромобілів, робототехніку, штучний інтелект і відновлювану енергетику.

Відсотки стали найбільш динамічною статтею витрат

Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) раніше оцінював частку процентних платежів у видатках Пекіна приблизно у 19%. Це більше, ніж 14% федерального бюджету США, які спрямовуються на обслуговування боргу, але менше за показник Японії — 25,6%.

За підрахунками CSIS, витрати Китаю на виплату відсотків у 2013–2025 роках зросли на 341% — швидше, ніж будь-яка інша велика бюджетна категорія. За цей самий період загальні державні видатки збільшилися на 102%, витрати на соціальне забезпечення та зайнятість — на 207%, на науку й технології — на 137%, а на оборону — на 141%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Борг перевищив 100% ВВП

За даними Міжнародного валютного фонду, валовий борг сектору загального державного управління Китаю цього року досяг 107% ВВП. Для порівняння, у 2015 році він становив 41% ВВП. МВФ прогнозує його зростання до 124% ВВП у 2030 році.

Capital Economics оцінювала сукупний борг державного й приватного секторів Китаю без урахування фінансового сектору більш ніж у 300% ВВП. За даними компанії, борг бізнесу від 2019 року подвоївся, тоді як доходи зросли лише на 30%. Майже третина компаній, яким кредитори продовжують позики, працює зі збитками.

Головний економіст Capital Economics по Азії Марк Вільямс зазначав, що прагнення підтримати економічне зростання та уникнути втрати робочих місць сприяло як державним запозиченням, так і м'якшим стандартам кредитування державних банків.

Читай нас у