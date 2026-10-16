Колишній топменеджер Disney Пітер Райс очолить контент Netflix — Channel NewsAsia

Channel NewsAsia повідомляє, що Netflix призначив колишнього керівника Disney Пітера Райса директором із контенту. Він замінить Белу Баджарію, яка залишає стримінгову платформу після майже десяти років роботи в компанії.

Новий директор із контенту

Райс розпочне роботу 26 жовтня. Він відповідатиме за контентну стратегію Netflix, зокрема за серіали, фільми та прямі трансляції в різних регіонах світу.

До переходу в Netflix Райс був головою Walt Disney Television, а також очолював напрям загальних розваг у The Walt Disney Company.

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Відхід Бели Баджарії

Баджарія приєдналася до Netflix у 2016 році, а в січні 2023 року стала директоркою з контенту. За час її роботи платформа випустила такі популярні проєкти, як «Бріджертони» та «Гра в кальмара», а також розширила прямі трансляції завдяки багаторічним партнерствам із WWE та NFL.

Оголошення про кадрову зміну зробили наступного дня після того, як Netflix у внутрішньому меморандумі повідомив працівникам про скорочення 6% штату, тобто приблизно 1 000 співробітників. Це найбільше скорочення в компанії з 2022 року. Netflix також стикається із сумнівами інвесторів щодо здатності підтримувати зростання, оскільки за увагу глядачів із платформою конкурують YouTube і TikTok із безкоштовним контентом користувачів.

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