Комісія Мексики може схвалити злиття Volaris і Viva — Mexico News Daily

Антимонопольна комісія Мексики може до кінця року схвалити об’єднання бюджетних авіакомпаній Volaris і Viva. У разі погодження угоди буде створено Grupo Más Vuelos — найбільший авіаційний конгломерат країни.

Як повідомляє Mexico News Daily з посиланням на Reuters і шість обізнаних із процесом джерел, регулятор, імовірно, підтримає злиття двох перевізників. Керівники Volaris і Viva, яка раніше мала назву Viva Aerobus, називають домовленість «злиттям рівних» та заявляють, що компанії збережуть власні бренди й окремі моделі обслуговування пасажирів.

Можливі умови регулятора

За даними трьох співрозмовників Reuters, Національна антимонопольна комісія може висунути Grupo Más Vuelos вимоги щодо захисту споживачів. Серед можливих умов — збереження низьких тарифів і недопущення масових звільнень. Також схвалення може передбачати збереження наявної маршрутної мережі та дотримання моделі бюджетного перевізника.

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Критики угоди звертають увагу, що Volaris і Viva нині обслуговують 55 однакових маршрутів. У разі об’єднання на одну компанію припадатиме 73% внутрішніх авіаперевезень у Мексиці, що викликає занепокоєння через можливе скорочення конкуренції та скасування маршрутів.

Фінансовий контекст угоди

Злиття вперше оголосили торік у грудні, а міжнародні регулятори схвалили його минулого місяця. Обидві компанії зазнали фінансових труднощів після пандемії COVID-19, тому угоду розглядають як захисний крок. Volaris зафіксувала чистий збиток у 103,8 млн доларів у 2025 році та збиток у 127 млн доларів у другому кварталі 2026 року, тоді як Viva втратила 133 млн доларів у першому півріччі 2026 року.

Консалтингова компанія Antitrust Intelligence вважає, що об’єднання має дати перевізникам переваги завдяки скороченню витрат, ефективнішому використанню флоту та відновленню фінансової стійкості.

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