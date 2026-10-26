Комітет парламенту ПАР планує термінову зустріч з керівництвом SAA — Daily Maverick

Парламентський комітет з асигнувань у ПАР планує провести термінову зустріч із керівництвом державної авіакомпанії South African Airways (SAA) невдовзі після муніципальних виборів 4 листопада. Від перевізника очікують належно підготовлених фінансових звітів, повідомляє Daily Maverick.

Запитання до керівництва авіакомпанії

Міністерка транспорту Барбара Крісі закликала голову ради директорів SAA Седзані Мудау надати пояснення щодо питань управління та фінансів компанії. Голова парламентського комітету з асигнувань Ммусі Маймане в листі до міністерки від 19 жовтня повідомив, що комітет отримав внутрішню інформацію SAA, яка викликала серйозні занепокоєння щодо призначень керівників і точності даних про фінансовий стан авіакомпанії.

Комітет хоче з'ясувати, чи були розглянуті скарги працівників, яким є поточний фінансовий стан SAA, як використали 1,1 млрд рандів від продажу слоту в Гітроу та чи очікує перевізник на нову державну підтримку. Комітет з асигнувань контролює розподіл і використання державних коштів, а також стежить за фінансовою підзвітністю й можливими порушеннями.

Державні гарантії та звітність

Міністр фінансів Енох Годонгвана заявив під час представлення середньострокової бюджетної політики, що в серпні SAA отримала державну гарантію на 1 млрд рандів для потреб оборотного капіталу. За його словами, діяльність і фінанси авіакомпанії зазнали тиску через стрибок цін на пальне.

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Ще 223 млн рандів державних гарантій пов'язані із зобов'язаннями за невикористаними квитками та кредитами. Як зазначив міністр, ризики залежать від здатності SAA витримати цей тиск і виконувати операційні та фінансові потреби без додаткової підтримки держави.

SAA не подала річний звіт за 2025/26 фінансовий рік до встановленого законом дедлайну 30 вересня, оскільки аудит ще тривав. У листі до парламенту від 4 вересня Крісі зазначила, що фінансову звітність планують завершити й підготувати до внесення до кінця жовтня 2026 року.

Аудит і кадрові зміни

У річному звіті за фінансовий рік, що завершився 31 березня 2025 року, SAA отримала від аудитора висновок із відмовою від висловлення думки. Аудитор повідомив, що не зміг отримати достатніх доказів того, що контракти та цінові пропозиції оформлювалися відповідно до законодавчих вимог, зокрема через неналежне ведення документації та реєстрів закупівель і контрактів.

За даними Sunday Times, у жовтні працівникам SAA мали виплачувати зарплати поетапно з 27 до 30 жовтня; видання з посиланням на джерело назвало це другою такою затримкою. У квітні з посади генерального директора групи раптово пішов професор Джон Ламола. Виконувачем обов'язків керівника призначили очільника дочірньої Air Chefs Матшелу Сешібе, однак у серпні його негайно відправили у спеціальну відпустку на час внутрішнього провадження.

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