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Вірменська IT-компанія SoftConstruct, пов'язана з міжнародними власниками бренду Vbet, у 2018 році організовувала урочисті заходи в Державній думі РФ. Цей факт привертає додаткову увагу до російських зв'язків бізнесменів, яких журналіст Євген Плінський пов'язує з українським гральним ринком та Артуром Гранцем.

За інформацією Плінського, захід у російському парламенті був присвячений 25-річчю дружби між Росією та Вірменією. Організацію доручили компанії SoftConstruct, яку контролюють підприємці Віген і Ваге Бадаляни.

Брати Бадаляни також пов'язані з компанією SC IP LIMITED, зареєстрованою на острові Джерсі. Саме їй, за даними журналіста, належать міжнародні права на торговельні марки Vbet, SoftConstruct і BetConstruct.

Плінський нагадує, що наприкінці 2022 року Бадаляни формально вийшли з української частини Vbet після публічної уваги до їхніх зв'язків із Росією. Натомість кінцевим бенефіціаром став Рудольф Погосян, якого журналіст пов'язує з братами та Артуром Гранцем.

Нагадаємо, компанії SoftConstruct і BetConstruct, пов'язані з міжнародними власниками бренду Vbet, продовжують працювати на російському гральному ринку. Водночас український бізнесмен Артур Гранц, якому приписують фактичний вплив на Vbet в Україні, юридично не фігурує серед власників компанії.

Раніше Фінмоніторинг заблокував рахунки VBet та Pin-UP. Блокування відбулось на підставі ч.3 статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.

Однак згодом стало відомо, що компанії Vbet та Pin-UP, які підозрюють у зв’язках із росіянами, зовсім скоро можуть легально розблокувати свої арештовані активи на 3 мільярда гривень.

Пізніше суд відмовив «VBET Україна» Артура Гранца у призупиненні санкцій. Компанія намагалася призупинити рішення регулятора до розгляду основного позову, посилаючись на можливі ризики для своєї діяльності.

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