Компанії США пов’язали звільнення із тарифами президента Трампа — Fortune

У США деякі виробничі компанії та працівники пов’язують закриття підприємств і скорочення штатів зі зростанням вартості імпортних компонентів через тарифи президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Fortune.

У Зеланді, штат Мічиган, виробник годинників Howard Miller закрив завод після понад століття роботи, продав запаси та бренд і звільнив майже 200 працівників. Колишній дизайнер продукції Нельсон Вандермеєр, який десятиліттями голосував за Республіканську партію, втратив роботу. За його словами, підприємство залежало від деталей, вироблених за кордоном. Водночас ще до запровадження тарифів компанія мала труднощі через зниження попиту на дорогі годинники.

Скорочення в кількох штатах

В Айові виробник будинків на колесах Winnebago Industries минулого року скоротив 200 робочих місць після того, як витрати на імпорт алюмінію, сталі та електроніки зросли на десятки мільйонів доларів. Генеральний директор компанії Майкл Хаппе назвав ситуацію щоденною боротьбою.

Виробник побутової техніки Vornado Air із Вічити, штат Канзас, у лютому звільнив понад 70 працівників заводу, пояснивши це вищими цінами на імпортні компоненти. Генеральний директор Коул Гоппок заявив, що тарифи Трампа вплинули «практично на все».

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Як пише Fortune, торговельна політика Трампа також може найближчим часом спричинити скорочення у канадського виробника літаків Bombardier, який має понад 1 тис. працівників у Канзасі. Трамп погрожував заборонити продаж літаків компанії у США, якщо вона не почне виробляти всі літаки в країні.

Реакція виборців і Білого дому

Тарифна політика стала темою виборчих перегонів у Мічигані, Айові, Канзасі, Огайо та Пенсильванії. Деякі опитані працівники, які раніше підтримували республіканців, заявили, що можуть голосувати за демократів. Водночас частина виборців планує й надалі підтримувати Республіканську партію, вважаючи тарифи лише одним із політичних питань.

За даними вересневого опитування Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, дії Трампа щодо торговельних переговорів схвалювали близько трьох із десяти дорослих американців, тоді як у березні цей показник становив чотири з десяти. Речниця Білого дому Тейлор Роджерс заявила, що в країні триває промисловий бум, пославшись на збільшення виробництва та зайнятості в будівництві промислових об’єктів.

Видання зазначає, що тарифи не є єдиною причиною втрати робочих місць у промисловості: заводи скорочували персонал упродовж десятиліть і до їх запровадження.

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