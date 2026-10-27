Компанії США заявили про стійкість споживчого попиту — CNBC

Американські Coca-Cola, Royal Caribbean і UPS у звітах за третій квартал повідомили про стійкі споживчі витрати у США попри інфляцію, дорожче пальне та високі ставки за позиками. Водночас виробник побутової техніки Whirlpool зафіксував спад продажів у Північній Америці та знизив прогноз річної виручки, повідомляє CNBC.

Роздрібні продажі у США у вересні зросли на 0,8% після підвищення на 1,3% у серпні. Вересневий показник підтримало збільшення витрат на автозаправних станціях. Керівники деяких компаній заявили, що несприятливі чинники поки не позначилися на продажах.

Напої, подорожі та доставка

Coca-Cola перевершила очікування аналітиків щодо квартальних виручки та прибутку. Обсяг продажів компанії у Північній Америці в перерахунку на стандартні ящики не змінився, що в компанії розцінили як ознаку стабільного попиту попри вищі ціни. Coca-Cola також підвищила прогноз зростання скоригованого прибутку на акцію за підсумками року щонайменше до 11%, тоді як раніше очікувала зростання на 9–10%.

Круїзна компанія Royal Caribbean повідомила, що кількість її гостей у третьому кварталі зросла на 9% у річному вимірі — до 2,7 млн. Компанія також заявила, що обсяги бронювань на 2027 рік зростають високими двозначними темпами та випереджають історичні рівні. Генеральний директор Джейсон Ліберті пов’язав результати зі стійкістю попиту на відпочинок.

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UPS перевершила очікування Волл-стріт щодо прибутку на акцію та виручки. Виручка компанії у США зросла на 4,5%, до $14,86 млрд. UPS вдруге поспіль підвищила прогноз річної консолідованої виручки — приблизно до $92,6 млрд проти попереднього прогнозу в $91,2 млрд.

Нерівномірні результати бізнесу

Продажі Sherwin-Williams зросли на 7,9% у річному вимірі, насамперед завдяки вищим цінам. Водночас компанія зазначила, що витрати на сировину та постачання частково нівелювали позитивний ефект для прибутку. Sherwin-Williams зберегла річний прогноз і очікує стриманого попиту до кінця року та у 2027 році.

Whirlpool, навпаки, не виправдала очікувань аналітиків щодо виручки й прибутку. Чисті продажі виробника побутової техніки в Північній Америці за період, що завершився 30 вересня, скоротилися більш ніж на 8% у річному вимірі.

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