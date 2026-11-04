Kraft Heinz продасть кавовий бізнес у Північній Америці за оцінкою $650 млн — CNBC

Компанія Kraft Heinz оголосила про продаж свого кавового підрозділу в Північній Америці приватній інвестиційній компанії One Rock Capital Partners. Вартість підприємства в межах угоди оцінено у $650 млн. До активів, що продаються, входять бренди Maxwell House і Gevalia.

Умови угоди

Закриття угоди очікується в середині 2027 року. Kraft Heinz збереже 30-відсоткову неконтрольну частку в цьому бізнесі. Компанія розраховує отримати від операції $500 млн грошових надходжень після сплати податків і спрямувати ці кошти на скорочення боргу.

Як повідомляє CNBC, продаж є частиною курсу Kraft Heinz на концентрацію ресурсів на ключових брендах і напрямах, де компанія прагне прискорити зростання.

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Трансформація компанії

Генеральний директор Kraft Heinz Стів Кегіллейн назвав угоду важливим кроком для розкриття вартості активів компанії та прискорення її трансформації. Він очолив Kraft Heinz у січні та відмовився від плану поділу компанії на дві частини, який міг би скасувати злиття вартістю $46 млрд, укладене десять років тому.

За даними компанії, її програма трансформації передбачає інвестиції у $700 млн і посилення уваги до основних брендів. Також Kraft Heinz оприлюднила квартальну звітність, яка перевищила очікування, та поліпшила прогноз на 2026 рік: тепер вона очікує зниження органічних чистих продажів на 0,5–1,25% замість можливого падіння до 2%, прогнозованого після звіту за другий квартал.

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